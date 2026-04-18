Pericol la CM 2026 O parte din meciuri se vor juca în fieful unui temut cartel criminal. Ce se va întâmpla în Guadalajara?
Militari mexicani în Guadalajara FOTO Imago
Adrian Cochino
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 08:57
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 08:57
  • Mașini și magazine au fost incendiate în februarie în statul mexican Jalisco, după moartea lui El Mencho, șeful puternicului cartel care controlează statul.
  • Guadalajara, capitala statului, va găzdui patru meciuri ale Cupei Mondiale din vara aceasta, iar unii se tem de ce s-ar putea întâmpla.
  • Oficiali și experți în securitate citați de Financial Times cred că interesul cartelului va fi însă acela de a păstra liniștea. 

Poliția statului mexican Jalisco a făcut eforturi să-și demonstreze controlul asupra orașului Guadalajara, care este atât gazdă a Cupei Mondiale din 2026, cât și sediul unuia dintre cele mai puternice carteluri criminale din Mexic.

Evenimentele recente au subminat aceste eforturi.

În februarie, Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG) a transformat capitala statului, cu o populație de 4 milioane de locuitori, în epicentrul unor tulburări violente, după ce armata l-a ucis pe liderul grupării Nemesio „El Mencho” Oseguera.

În vreme ce imaginile cu mașini în flăcări și cu un oraș paralizat erau transmise în întreaga lume, Mexicul s-a grăbit să calmeze îndoielile cu privire la capacitatea sa de a găzdui Cupa Mondială.

Președinta Claudia Sheinbaum a prezentat un plan care presupune desfășurarea a 99.000 de membri ai trupelor de securitate federale și private în orașele gazdă Guadalajara, Monterrey și Mexico City, precum și în alte zone.

„Este sigur să veniți în Mexic”, a asigurat Sheinbaum luna trecută, subliniind „munca considerabilă depusă” în coordonare cu celelalte țări gazdă ale Cupei Mondiale, Canada și SUA.

Guadalajara găzduiește patru meciuri ale turneului final, iar primul va avea loc pe 11 iunie între Coreea de Sud și Cehia.

Ce își dorește cartelul

Interesele cartelului s-ar putea dovedi la fel de importante pentru securitate ca eforturile guvernului, au spus pentru Financial Times mai mulți oficiali, precum și experți în securitate.

Cartelul CJNG are mult de câștigat de pe urma impulsului economic regional generat de un turneu de succes în Guadalajara și mult de pierdut dacă atrage atenția autorităților.

„Orașul este sigur pentru că acești oameni și-au investit toți banii aici și au de câștigat și mai mult”, a declarat un oficial de stat sub anonimat. „Ei nu vor un război aici”, a spus acesta pentru Financial Times.

Profiturile uriașe obținute din traficul de droguri și alte activități sunt spălate în Guadalajara, au spus experții, contribuind la alimentarea unui boom imobiliar.

În oraș au apărut o mulțime de zgârie-nori noi, unii fără locuitori. Orașul se mândrește, de asemenea, cu centre comerciale luxoase și o viață de noapte animată.

Oficialii și experții au spus că nu pot exclude violențe sporadice în Jalisco în timpul Cupei Mondiale.

Dar puțini cred că cartelul ar viza în mod deliberat turiștii sau un eveniment major aflat în atenția autorităților federale mexicane și a celorlalți organizatori - SUA, care au amenințat că vor trimite trupe în Mexic pentru a combate cartelurile.

„Criminalitatea organizată mexicană a învățat lecții din istorie, iar una dintre cele mai importante este că nu te pui cu gringos”, a spus pentru Financial Times Ulises Vargas, cadru didactic la Universitatea din Guadalajara.

Clienți, nu victime

Cele trei milioane de turiști care sunt așteptați în Guadalajara în această vară vor fi mai degrabă clienți decât victime ale CJNG, au spus analiștii de securitate.

Cocaina și marijuana sunt vândute în mod obișnuit de cartel în barurile din oraș.

Grupul controlează, de asemenea, rețele de prostituție și a vizat direct străinii în scheme de fraudă care implică stațiuni de timeshare.

„Toate aceste oportunități se vor extinde în timpul Cupei Mondiale”, a spus Fernando Jiménez Sánchez, un cercetător în domeniul securității din Guadalajara.

„Vor fi câteva săptămâni foarte bune pentru afacerile infracționale”, a spus el.

„O pace criminalizată”

Cu toate acestea, Guadalajara nu este un oraș simplu.

Pe străzile sale pot fi văzute numeroase fotografii ale celor peste 15.000 de persoane dispărute în întregul stat, Jalisco.

În ultimul an, au fost descoperite morminte clandestine conținând rămășițele a zeci de persoane la mai puțin de 20 de kilometri de stadionul care va găzdui patru meciuri din Cupa Mondială.

„Orașul se bucură de ceea ce numim «o pace criminalizată»”, a declarat pentru Financial Times Carlos Mercado, fost șef al poliției din Guadalajara, care lucrează în prezent în cadrul guvernului statal la relațiile cu victimele.

Acesta a descris astfel controlul teritorial al cartelului asupra unor zone întinse ale orașului, control care, potrivit lui, a fost „normalizat” de mulți funcționari „fie din teamă, fie din complicitate”.

Controlul cartelului, care s-a consolidat în ultimul deceniu, a menținut relativ sub control infracțiunile minore, precum jafurile, a adăugat Mercado. „Dacă cineva iese din rând, îl elimină pentru a evita să atragă prea multă atenție”, a explicat acesta pentru Financial Times.

Moartea lui El Mencho a crescut riscul de violență în Jalisco.

Analiștii avertizează că schimbările din ierarhia CJNG ar putea duce la fragmentare și lupte interne sau la atacuri împotriva forțelor de securitate.

Eliminarea unui lider al cartelului Sinaloa în 2024 a fost urmată, aproximativ 40 de zile mai târziu, de izbucnirea unui război total între facțiunile rivale.

Este un scenariu îngrijorător pentru locuitorii din zonă.

Problemele orașului

Oricum, controlul exercitat de cartel este doar o parte a problemelor orașului.

În prezent, scriau jurnaliștii El Pais zilele trecute, intrarea sau ieșirea din Guadalajara a devenit o adevărată provocare.

Lucrările de construcție au dat peste cap traficul, iar ambuteiajele de pe arterele principale ale orașului pot dura peste 35 de minute.

Accidentele sunt frecvente, iar protestele sociale se intensifică, aducând orașul la punctul de fierbere cu câteva săptămâni înainte de primul meci.

Problema canalizării, care afectează de luni de zile sute de mii de locuitori, este cea mai recentă și se adaugă celorlalte probleme persistente din oraș și din zona metropolitană, unde locuiesc cinci milioane de oameni.

Creșterea tarifelor la transportul public, plângerile privind eforturile de „înfrumusețare” a orașului și creșterea bruscă a cazurilor de rujeolă în stat au sporit presiunea asupra autorităților, care se confruntă cu multiple provocări.

Apa a fost factorul declanșator. Problemele din numeroase cartiere, care au primit apă de culori diferite și cu mirosuri neplăcute, au stârnit un protest fără precedent, mai mare chiar și decât ciocnirile izbucnite după moartea lui El Mencho.

