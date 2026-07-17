Premieră istorică la CM 2026 Modelul NBA ajunge în fotbal! Distincție specială primită de câștigătoarea Mondialului

- Câștigătoarea Mondialului va primi inele de campioni, tradiție consacrată în sporturile americane.
- Spania - Argentina, marea finală a CM 2026, se joacă duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Câștigătoarea Cupei Mondiale va avea parte de o premieră istorică. Pe lângă trofeul mult râvnit și medaliile, fotbaliștii și staff-ul tehnic vor primi inele de campioni.
Câștigătoarea Mondialului va primi inele de campion
În total, FIFA va pune la dispoziție 2.026 de astfel de distincții numerotate individual: 30 vor fi acordate echipei triumfătoare, iar alte 1.996 vor fi destinate suporterilor, se arată într-un comunicat de pe site-ul oficial al forului internațional.
„Pe una dintre fețele inelului este reprezentat cu mândrie trofeul Cupei Mondiale FIFA, iar cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câștigătoare.
Fiecare inel va fi numerotat individual, ajustat pe măsură și livrat împreună cu propriul certificat de autenticitate.
Imediat după finală, căpitanul și antrenorul principal al echipei câștigătoare vor primi inele temporare pentru a comemora evenimentul.
Fiecare dintre cele 30 de inele destinate câștigătorilor va fi apoi personalizat înainte de a fi înmânat oficial la o dată ulterioară, asigurând o potrivire perfectă pe toată durata vieții pentru o realizare care va răsuna în eternitate”, a mai anunțat FIFA.
Inelele de campion reprezintă una dintre cele mai cunoscute tradiții din sportul de peste Ocean. Campionii din NBA, NFL, MLB și NHL sunt recompensați de ani buni cu astfel de distincții.