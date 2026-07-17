Premieră istorică la CM 2026 Modelul NBA ajunge în fotbal! Distincție specială primită de câștigătoarea Mondialului

Câștigătoarea Mondialului va primi inele de campioni, tradiție consacrată în sporturile americane.

Spania - Argentina, marea finală a CM 2026, se joacă duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Câștigătoarea Cupei Mondiale va avea parte de o premieră istorică. Pe lângă trofeul mult râvnit și medaliile, fotbaliștii și staff-ul tehnic vor primi inele de campioni.

Câștigătoarea Mondialului va primi inele de campion

În total, FIFA va pune la dispoziție 2.026 de astfel de distincții numerotate individual: 30 vor fi acordate echipei triumfătoare, iar alte 1.996 vor fi destinate suporterilor , se arată într-un comunicat de pe site-ul oficial al forului internațional.

„Pe una dintre fețele inelului este reprezentat cu mândrie trofeul Cupei Mondiale FIFA, iar cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câștigătoare.

Fiecare inel va fi numerotat individual, ajustat pe măsură și livrat împreună cu propriul certificat de autenticitate.

FIFA has decided to award the winners of the 2026 World Cup with championship rings for the very first time. The custom is usually associated with American sports like the NFL and NBA 💍



30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on… pic.twitter.com/v8V8P41Rd9 — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 17, 2026

Imediat după finală, căpitanul și antrenorul principal al echipei câștigătoare vor primi inele temporare pentru a comemora evenimentul.

Fiecare dintre cele 30 de inele destinate câștigătorilor va fi apoi personalizat înainte de a fi înmânat oficial la o dată ulterioară, asigurând o potrivire perfectă pe toată durata vieții pentru o realizare care va răsuna în eternitate”, a mai anunțat FIFA.

¡Al estilo estadounidense! 😱



Por primera vez en la historia, a los campeones del Mundial se les dará un anillo de campeonato 💍



La FIFA hará 2026 anillos, 30 reservados para los ganadores y 1996 podrán ser comprados por los fans.



¿Te gusta la idea? pic.twitter.com/DrsSrtKLSq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 17, 2026

Inelele de campion reprezintă una dintre cele mai cunoscute tradiții din sportul de peste Ocean. Campionii din NBA, NFL, MLB și NHL sunt recompensați de ani buni cu astfel de distincții.

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