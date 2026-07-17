Laurențiu Vlăsceanu (21 de ani) s-a despărțit de FCSB în această vară și se antrenează cu CSA Steaua.

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Tânărul fundaș lateral a petrecut sezonul trecut sub formă de împrumut la alte două cluburi din Liga 1, unde nu a reușit să se impună.

Revenit în această vară la FCSB, Vlăsceanu a ajuns la un acord cu roș-albaștrii pentru a putea pleca liber de contract și pare că deja și-a găsit o nouă echipă.

Laurențiu Vlăsceanu la CSA Steaua, după experiența la FCSB

Mutarea a fost anunțată de „militari” pe rețelele de socializare. Clubul din Ghencea a evitat însă să facă vreo referire cu privire la aventura lui Vlăsceanu la rivala FCSB.

„Laurențiu Vlăsceanu se pregătește cu Steaua. Un nume nou în lotul formației noastre: Laurențiu Vlăsceanu are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș stânga.

Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,72 m, Laurențiu a evoluat în ultimele două sezoane în Liga I la UTA și Unirea Slobozia”, a anunţat Steaua, pe Facebook.

Ajuns la juniorii celor de la FCSB în 2022, de la Academica Clinceni, Laurențiu Vlăsceanu a evoluat într-un singur meci la echipa mare a fostei campioane a României. Se întâmpla într-un meci cu FC Botoșani din Cupă. Ulterior, a fost împrumutat constant din 2023 încoace.

Deși a avut apoi două sezoane cu multiple apariții la Unirea Slobozia, acesta nu a mai ținut pasul și în sezonul 2025-2026, unde a petrecut jumătate de sezon la clubul ialomițean, iar a doua jumătate la UTA Arad.

75.000 de euro este cota lui Laurențiu Vlăsceanu, potrivit transfermark.ro

7 jucători au mai jucat pentru CSA Steaua și FCSB de-a lungul carierei:

Adi Popa

Alexandru Buziuc

Rareș Enceanu

Dragoș Nedelcu

Junior Măcriș

Emilian Pacionel

Ștefan Pacionel

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