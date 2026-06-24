Goana după goluri la CM 2026 Ce fotbaliști au șanse să urce în clasamentul all-time al marcatorilor de la Mondial » Vânează recordul lui Messi

Lionel Messi (39 de ani), starul Argentinei, a marcat deja 5 goluri la acest Campionat Mondial, în doar două meciuri, și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției, cu 18 reușite.

Cu toate acestea, recordul lui Messi este vânat și de alți fotbaliști, care îl pot ajunge din urmă pe argentinian și chiar îl pot depăși!

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Lionel Messi a început Mondialul cu un hat-trick în victoria Argentinei cu Algeria, scor 3-0, apoi a marcat din nou, o „dublă”, în meciul cu Austria (2-0).

Jucătorul lui Inter Miami l-a întrecut astfel pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori din istoria CM. Germanul are 16 goluri marcate.

Fotbaliștii care pot urca în clasamentul all-time al marcatorilor de la Mondial

Messi conduce în acest moment clasamentul, dar poate fi ajuns din urmă de Kylian Mbappe, Harry Kane sau Cristiano Ronaldo, fotbaliști aflați în top 10 care sunt încă în activitate.

Cum arată clasamentul:

1. Lionel Messi - 18 goluri

- 18 goluri 2. Kylian Mbappe /Miroslav Klose - 16 goluri

/Miroslav Klose - 16 goluri 3. Ronaldo Nazario - 15 goluri

4. Gerd Muller - 14 goluri

5. Just Fontaine - 13 goluri

6. Pele - 12 goluri

7. Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri

8. Harry Kane/Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

Lionel Messi are șansa de a-și consolida statutul de lider în acest clasament dacă va mai înscrie în meciul cu Iordania (28 iunie), ultimul din grupa J de la CM 2026.

În plus, Argentina este calificată deja în fazele eliminatorii, iar Messi are mai multe șanse de a înscrie goluri, în funcție de cât de departe în competiție ajunge naționala lui Lionel Scaloni.

Kylian Mbappe îi suflă în ceafă lui Messi. Starul lui Real Madrid și al naționalei Franței are 16 goluri la Mondiale și are șanse să îl egaleze și chiar să îl depășească pe argentinian.

Și Franța s-a calificat în fazele eliminatorii și mai are un meci de disputat în grupa I, împotriva Norvegiei, pe 26 iunie.

4 goluri a marcat deja Kylian Mbappe la CM 2026

Grație „dublei” pe care a reușit-o cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a intrat și el în acest top select, cu 10 goluri.

În ultimul meci din grupa K, Portugalia va juca împotriva Columbiei, formație care s-a calificat deja în șaisprezecimile turneului final.

Va fi o nouă ocazie pentru Ronaldo de a înscrie și de a avansa în clasamentul all-time al marcatorilor. Șansele acestuia pot crește dacă trupa lui Roberto Martinez se va califica în fazele eliminatorii.

Harry Kane se află la egalitate cu Ronaldo, fiecare având 10 goluri înscrise. „Mașina de goluri” a lui Bayern a punctat de două ori la CM 2026.

Anglia mai are de disputat un meci din grupa L, cu Panama (28 iunie). Naționala lui Thomas Tuchel are nevoie de un rezultat pozitiv în ultima partidă pentru a-și asigura prezență mai departe în competiție.

Deși se află la prima prezență la un Campionat Mondial, Erling Haaland a marcat deja 4 goluri în două meciuri și încearcă să urce cât mai repede în clasamentul celor mai buni marcatori.

Norvegia este deja calificată în 16-mi și mai are de disputat un meci din grupa I, cu Franța, pe 26 iunie.

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