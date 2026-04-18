„E fără precedent!” O decizie luată de americani fără să se consulte cu partenerii a provocat un scandal internațional. Reacții furioase la nivel înalt

Biletele de transport public dus-întors pentru meciurile de la CM 2026 care se vor disputa pe stadionul MetLife din New Jersey vor costa de peste zece ori mai mult față de o zi obișnuită, au declarat vineri reprezentanții FIFA și ai NJ Transit.

FIFA a reacționat dur, spunând că prețul a fost stabilit „în mod arbitrar” și „va avea un efect descurajator” asupra fanilor.

Campionatul Mondial din 2026, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în trei țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Creșterea prețului biletului de la 12 la 150 de dolari se adaugă la costul uriaș al tichetelor de acces la meciurile de la CM 2026, care pot ajunge să coste mii de dolari.

Transportul public, de peste zece ori mai scump la CM 2026

„Ne așteptăm ca biletele pentru transportul public, inclusiv serviciile de navetă și NJ Transit, să se epuizeze, deoarece acestea vor fi cele mai rapide și eficiente modalități de a ajunge la stadion”, a declarat vineri directorul executiv al comitetului de organizare al Cupei Mondiale din New York/New Jersey, potrivit Reuters.

Serviciul va include călătorii dus-întors din New York către MetLife Stadium cu trenul și autobuzul. Aproximativ 40.000 de bilete nerambursabile vor fi puse în vânzare pe 13 mai pentru deținătorii de bilete la meciurile de Cupă Mondială.

Stadionul are o capacitate de 82.500 de locuri.

FIFA va opera un serviciu de transport cu autobuzul către stadion din mai multe locații, inclusiv Manhattan, care va costa 80 de dolari pentru o călătorie dus-întors, de câteva ori mai mult decât prețul pentru aceeași călătorie într-o zi obișnuită, și va avea o capacitate de transport de 10.000 de persoane.

Întrebat cum justifică această creștere de preț incredibilă, care nu s-a întâmplat în cazul altor evenimente organizate pe acest stadion, directorul general al societății de transport din New Jersey, Kris Kolluri, a legat-o de numărul mai mare de pasageri, determinat de închiderea parcărilor publice din jurul stadionului și de cheltuielile suplimentare provocate de cerințele de securitate.

„Toate mecanismele de protecție a consumatorilor care se declanșează, de obicei, în cazul unei încălcări nu se aplică în cazul nostru, deoarece, în primul rând, solicităm rambursarea cheltuielilor pe care le facem și, în al doilea rând, nu suntem o societate comercială”, a spus Kolluri.

Alte variante de transport, inclusiv serviciile de ridesharing, vor fi limitate, deoarece parcările publice din jurul stadionului, care în mod normal pot găzdui peste 20.000 de mașini, vor fi închise în zilele în care se dispută meciuri.

Stadionul MetLife va găzdui opt meciuri din Cupa Mondială, inclusiv finala.

FIFA, șocată de prețul „exorbitant”

FIFA a denunțat prețul „exorbitant” al biletelor. Potrivit forului internațional, prețul a fost stabilit în mod arbitrar și „va avea un efect descurajator” asupra fanilor.

„Stabilirea arbitrară a unor prețuri ridicate și solicitarea ca FIFA să suporte costurile este fără precedent”, a declarat Heimo Schirgi, directorul operațional al FIFA, într-un comunicat de presă, potrivit Mundo Deportivo.

Mărirea de peste zece ori a biletelor de tren „va avea un efect descurajator”, iar „această creștere a prețurilor va împinge inevitabil fanii către alte mijloace de transport”, a adăugat el.

„Niciun alt organizator de evenimente globale, concerte sau evenimente sportive majore nu s-a confruntat cu o cerere similară”, a subliniat Schirgi.

Mikie Sherrill, guvernatoarea statului New Jersey, susține că FIFA, care ar urma să încaseze 11 miliarde de dolari de pe urma Cupei Mondiale, „ar trebui să acopere costurile de transport pentru fani”.

Dar Schirgi o contrazice: „FIFA ar urma să genereze venituri de aproximativ 11 miliarde de dolari, nu profit, așa cum susține în mod eronat guvernatoarea”, a spus el, subliniind că forul mondial este o „organizație non-profit” și că veniturile obținute de pe urma CM 2026 „sunt reinvestite în dezvoltarea fotbalului, în special pentru tineri și femei, în întreaga lume”.

Opt meciuri de la CM 2026 va găzdui stadionul Metlife din New Jersey:

Brazilia - Maroc, 13 iunie,

Franța - Senegal, 16 iunie

Norvegia - Senegal, 22 iunie

Ecuador - Germania, 25 iunie

Panama - Anglia, 27 iunie

Un meci din 16-imi, 30 iunie,

Un meci din optimi, 5 iulie

Finala, 19 iulie

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport