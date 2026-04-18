E pedepsit Ngezana? De ce a ratat sud-africanul toate meciurile în mandatul lui Rădoi la FCSB: „Mirel face echipa în funcție de asta”

Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), care lipsește de mai bine de două luni din formația celor de la FCSB.

FCSB și Ngezana au avut o serie de neînțelegeri în ultimele săptămâni, după ce fundașul african a refuzat, în mod repetat, să se opereze la genunchi, pentru a nu risca să rateze CM 2026, în cazul în care va fi convocat la naționala Africii de Sud.

Mihai Stoica: „Ngezana nu e pedepsit. Se antrenează ceilalţi mai bine decât el”

Deși Mirel Rădoi a transmis, în urmă cu o lună, că Ngezana va intra la antrenamentele normale, ceea ce ar fi putut însemna o revenire pe gazon, Mihai Stoica susține că acesta nu se ridică încă la nivelul cerut de antrenor.

„Nu e pedepsit. Mirel face echipa în funcţie de cum se prezintă jucătorii la antrenamente. Din câte am realizat până acum, e mai important cum se prezintă în cursul săptămânii la antrenament decât cum au jucat” , a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat dacă fundașul sud-african nu se antrenează corespunzător, Stoica a transmis: „Se antrenează ceilalţi mai bine decât el, arată mai bine”.

Ulterior, oficialul de la FCSB a subliniat din nou că Ngezana este, practic, accidentat, nefiind vorba doar de forma de la antrenamente.

„El e accidentat! Refuză să se opereze, să vedem când va juca, dacă va juca, sau dacă va rezista genunchiul şi va fi foarte bine”, a mai adăugat Stoica.

FOTO. Golul reușit de Ngezana în FCSB - Feyenoord 4-3

