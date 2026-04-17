Topul în care România nu există Ce club conduce clasamentul celor mai profitabile academii din lume » Surpriza din Europa de Est

CIES Football Observatory a publicat un studiu care analizează primele 100 de cluburi din lume din punct de vedere al veniturilor obținute în ultimii 10 ani din transferurile jucătorilor formați în propriile academii.

Topul este ocupat în mare parte de cluburi din Europa Centrală și de Vest, apoi de formații din America de Sud, însă și-au găsit locul și câteva academii din Europa de Est.

Benfica, lider în top celor mai profitabile academii. Dinamo Zagreb, surpriza regiunii

Cum a fost alcătuit topul? Au fost luate în considerare cluburile la care jucătorii au petrecut cel puțin trei sezoane, începând cu vârsta de 15 ani până la 21 de ani, iar sumele includ atât bonusurile, indiferent dacă au fost deja încasate sau nu, cât și procentele din revânzare.

Benfica ocupă prima poziție în top, cu 589 de milioane de euro generate din transferurile jucătorilor produși de academie în ultimii 10 ani. Podiumul este completat de Ajax Amsterdam, cu 454 de milioane, și Chelsea, cu 442 de milioane.

Palmeiras este singurul club din afara Europei care a fost inclus în top 10, cu 356 de milioane de euro, în studiul CIES Football Observatory.

Cum arată topul primelor 10 cele mai profitabile academii

Loc/Echipă Venituri în ultimii 10 ani 1. Benfica Lisabona 589 mil. euro 2. Ajax Amsterdam 454 mil. euro 3. Chelsea 442 mil. euro 4. Olympique Lyon 423 mil. euro 5. Sporting Lisabona 417 mil. euro 6. Manchester City 404 mil. euro 7. Real Madrid 395 mil. euro 8. AS Monaco 378 mil. euro 9. Palmeiras 356 mil. euro 10. Bayer Leverkusen 339 mil. euro

Totodată, pe ultimii 5 ani, podiumul este alcătuit doar de echipe din Premier League. Chelsea urcă pe primul loc, cu 366 de milioane de euro, fiind urmată de Manchester City, cu 318 milioane, respectiv Aston Villa, cu 293 de milioane.

Surpriza vine însă din partea celor de la Dinamo Zagreb, croații fiind plasați pe locul 27, cu 221 de milioane de euro generate în ultimul deceniu, în timp ce alte cluburi din Europa de Est, precum Dinamo Kiev (cu 111 milioane de euro), Steaua Roșie Belgrad (cu 100 de milioane de euro), sau Hajduk Split (cu 80 de milioane de euro), sunt prezente și ele în top.

O surpriză și mai mare vine de la clubul danez Nordsjælland, care a produs prin academie academie 123 de milioane de euro în ultimii 10 ani, dintre care 74% au fost acumulate în ultimii 5 ani.

Mai mult decât atât, Nordsjælland este pe primul loc la nivel mondial la procentul de minute jucate de fotbaliștii U21 în campionat, în ultimii cinci ani, cu o pondere de 44,7%.

Ce a transmis FRF în legătură cu acest studiu, pe site-ul oficial:

Pentru cluburile din România, concluzia este importantă. Valoarea unei academii nu se măsoară doar în rezultate la juniori sau în numărul de jucători promovați, ci și în capacitatea clubului de a construi un ecosistem coerent: formare, minute, protecție contractuală, vânzare inteligentă și reinvestire. Exemplele din Portugalia, Olanda, Danemarca sau din Europa Centrală și de Est arată că dezvoltarea jucătorilor poate deveni una dintre cele mai solide surse de sustenabilitate sportivă și economică.

Prin intermediul departamentului FRF Professional Club Services, Federația Română de Fotbal sprijină cluburile prin instrumente de analiză comparativă, programe de dezvoltare organizațională și acces la bune practici relevante la nivel european. Într-un context în care academia devine tot mai clar un activ strategic, obiectivul rămâne același: cluburi mai sustenabile, mai bine organizate și mai capabile să transforme dezvoltarea jucătorilor în performanță pe termen lung.

