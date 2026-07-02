Fanii fotbalului au evaluat partidele de la CM 2026, similar cu modul în care sunt notate filmele și serialele pe IMDb.

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Ediția din acest an a Campionatului Mondial a ajuns la faza eliminatorie și a adus deja 244 de goluri marcate în confruntările celor 48 de echipe prezente, însă partida care se află pe primul loc în topul celor mai spectaculoase este una surprinzătoare.

Belgia - Senegal, locul 1 în topul celor mai spectaculoase meciuri de la CM 2026

Cea mai mare notă a obținut-o duelul din „șaisprezecimi” dintre Belgia și Senegal, 3-2 după prelungiri: 9,3.

Desfășurarea a fost una spectaculoasă, africanii conducând cu 2-0 până în minutul 86. Belgienii au trimis meciul în prelungiri, unde au obținut calificarea în minutul 120+5!

Pe locul 2 este Anglia - Croația, 4-2, din prima etapă a fazei grupelor, i-a impresionat cel mai mult pe fani, obținând un rating de 9,2.

Podiumul e completat de duelul dintre Austria și Algeria din 28 iunie, un egal spectaculos cu 6 goluri, cu un rating de 9.

Rating-uri foarte bune au mai obținut întâlnirile Olanda - Japonia 2-2 (8,8), Maroc - Haiti 4-2 (8,6), Brazilia - Japonia 2-1 (8,6), Germania - Paraguay 1-1/3-4 d. pen. (8,5), Norvegia - Senegal 3-2 (8,5) și Argentina - Algeria (8,5).

Rating-urile partidelor de la CM 2026. Foto: captură seriesgraph.com

Australia - Paraguay 0-0 , cel mai slab cotat meci de la CM 2026

La polul opus se află remiza albă dintre Australia și Paraguay, din faza grupelor, care a primit o notă de doar 4,8/10. Cu toate acestea, ambele echipe încă se află în competiție.

Ghana este naționala care a obținut, de asemnea, rating-uri slabe, în partidele cu Panama, 1-0, respectiv Anglia, 0-0, obținând 5,3 și 5,4 puncte.

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