Echipa ideală de la CM 2026 Haaland l-a scos pe Harry Kane din cel mai bun 11 de la Mondial! Cum au votat jurnaliștii AIPS din 115 țări

Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS) a anunțat echipa ideală a CM 2026, desemnată prin votul a 370 de jurnaliști din 115 țări, iar campioana mondială Spania este reprezentată de nu mai puțin de 6 fotbaliști.

AIPS este organizația profesională mondială care reunește asociațiile naționale ale jurnaliștilor sportivi, având aproape 10.000 de membri din 160 de țări.

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Ibericii au încheiat turneul cu 7 meciuri fără gol primit în 8 partide și au încasat un singur gol în 750 de minute de joc.

Cel mai bun 11 de la CM 2026, conform AIPS

Formația aleasă de AIPS, într-un sistem 4-3-3, reflectă dominația defensivă a Spaniei, echipă care a cucerit al doilea titlu mondial după victoria cu 1-0 în fața Argentinei.

Unai Simon (Spania) - Pedro Porro (Spania), Cubarsi (Spania) , Laporte (Spania) , Cucurella (Spania) - Bellingham (Anglia), Rodri (Spania) , Olise (Franța) - Mbappe (Franța), Messi (Argentina), Haaland (Norvegia)

Nici echipa rezervelor CM 2026 nu e de ignorat:

Vozinha - Hakimi, Upamecano, L. Martinez, Nuno Mendes - Odegaard, E. Fernandez, Barcola - L. Yamal, Kane, Oyarzabal

Portarul recordurilor

Unai Simon a adunat 1.221 de puncte în ancheta AIPS, devansându-l pe reprezentantul Insulelor Capului Verde, „Vozinha”, care a primit 917 puncte.

Spaniolul a mai bifat o performanță remarcabilă: 650 de minute consecutive fără gol primit la Campionatul Mondial, între ultima apariție la ediția din Qatar 2022 și partida din sferturile de finală contra Belgiei.

Apărarea Spaniei, zidul turneului

Linia defensivă aleasă de AIPS este dominată de jucători spanioli. Pedro Porro ocupă postul de fundaș dreapta după un turneu în care a combinat siguranța defensivă cu atuurile ofensive. A înscris două goluri în 5 meciuri, a contribuit la 4 meciuri fără gol primit și a fost desemnat Superior Player of the Match în semifinala cu Franța.

Porro a adunat 1.401 puncte, înaintea marocanului Achraf Hakimi.

În centrul apărării apare revelația turneului, Pau Cubarsi. La doar 19 ani, catalanul a impresionat prin maturitate și calm și a fost cel mai bine votat jucător pe acest post, cu 1.194 de puncte. Apărătorul de la Barcelona e unul ddintre cei doi fotbaliști care au disputat toate cele 750 de minute ale Spaniei la turneu.

Cubarsi a reușit 671 de pase complete, a doua cea mai bună performanță din istoria Cupei Mondiale, și a primit premiul FIFA pentru Cel mai bun tânăr jucător de la CM 2026.

Perechea luii Cubarsi din centrul defensivei echipei ideale a fost ales Aymeric Laporte. La 32 de ani, el a fost unul dintre liderii la interceptări și a completat 618 pase, ocupând locul 3 în clasamentul turneului.

Pe flancul stâng al apărării a fost ales Marc Cucurella. Fundașul de 27 de ani a jucat fiecare minut al parcursului Spaniei și a impresionat prin rezistență fizică, inteligență tactică și capacitatea de a bloca adversarii în duelurile unu la unu.

Cucurella a obținut 1.621 de puncte, cel mai mare total dintre fundașii laterali, depășindu-l pe portughezul Nuno Mendes.

Mijlocașii, motorul echipei

Mijlocul echipei ideale reunește trei fotbaliști care au avut un impact major asupra turneului.

Jude Bellingham a fost liderul voturilor pentru categoria mijlocașilor, cu 965 de puncte. Englezul de 23 de ani a condus naționala Angliei spre medalia de bronz și a fost desemnat Superior Player of the Match de 4 ori.

Cele șapte goluri marcate de Bellingham reprezintă un record pentru un mijlocaș la o Cupă Mondială, iar performanțele sale l-au transformat în cel mai prolific englez la o singură ediție a competiției.

Totodată, Bellingham a scris istorie și în fazele eliminatorii, devenind primul jucător de la Diego Maradona, în 1986, care înscrie câte două goluri în meciuri consecutive din fazele knockout ale Cupei Mondiale.

Al doilea mijlocaș ales a fost spaniolul Rodri, cu 924 de puncte. Câștigător al Balonului de Aur al turneului, mijlocașul defensiv de 30 de ani a fost creierul jocului Spaniei.

Rodri a stabilit un nou record mondial cu 790 de pase reușite într-o singură ediție a Cupei Mondiale, depășindu-și propria performanță din Qatar 2022.

Francezul Michael Olise a completat linia de mijloc. Fotbalistul de 24 de ani a devenit omul record al paselor decisive, cu 7 assist-uri la turneul din 2026, depășind performanța legendară a lui Pele, care reușise 6 pase decisive în 1970.

Atac de gală în 11-le CM 2026

În ofensivă apar trei dintre cele mai mari nume ale fotbalului mondial.

Kylian Mbappe a fost ales cel mai bun atacant al turneului, cu 1.038 de puncte, înaintea lui Lionel Messi și Erling Haaland. Starul francez a înscris zece goluri și a condus Franța până în semifinalele competiției, unde „Les Bleus” au încheiat pe locul 4.

Mbappe a devenit primul fotbalist din istorie care câștigă de două ori Gheata de Aur a Cupei Mondiale și a stabilit un nou record absolut de goluri la turneul final: 22 de reușite în 22 de meciuri disputate la trei ediții diferite.

Lionel Messi a fost ales al doilea atacant, cu 812 puncte, după o nouă campanie memorabilă la nivel internațional.

La 39 de ani, argentinianul și-a dus echipa până în finală prin prestații spectaculoase. A fost desemnat Superior Player of the Match de 5 ori, cel mai mult dintre toți jucătorii turneului, și a încheiat competiția cu 8 goluri și 4 pase decisive.

Messi a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 21 de goluri, și lider all-time la pase decisive, cu 12.

A stabilit și un record impresionant: primul jucător care marchează în 9 meciuri consecutive la Cupa Mondială și în 6 partide eliminatorii consecutive.

Pentru prestația sa, a primit titlul de AIPS Outstanding Player of the Tournament.

Erling Haaland completează atacul ideal. Norvegianul a avut un debut istoric la Cupa Mondială, marcând 7 goluri în doar 5 meciuri și contribuind la prima calificare a Norvegiei în sferturile de finală ale competiției.

Cele 7 goluri au venit din doar 18 șuturi, cea mai bună rată de transformare într-o ediție de Cupă Mondială din 1986 încoace, potrivit datelor Opta.

Haaland a înscris toate golurile în primele 4 partide, cu o medie impresionantă de un gol la fiecare 51 de minute.

Cum au votat jurnaliștii

Alegerea echipei AIPS Best XI s-a făcut pe baza voturilor membrilor AIPS și ale participanților la World Cup Hotline. Aceștia au selectat primii trei jucători pentru fiecare poziție dintr-o listă de peste 50 de nominalizați.

Sistemul de punctaj a fost următorul: prima alegere a primit 5 puncte, a doua 3 puncte, iar a treia un punct.

Echipa finală a fost alcătuită din jucătorii cel mai bine clasați pe fiecare poziție.

Voturile au venit din 115 țări de pe toate continentele, printre care România, Spania, Argentina, Brazilia, Franța, Anglia, Statele Unite, Japonia, India, Maroc, Nigeria și Australia.

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