Calificare! Încă un jucător din Liga 1 va fi prezent la  Cupa Mondială » Naționala sa a terminat preliminariile fără gol primit

Coasta de Fildeș - Kenya 3-0. Ivorienii au reușit să obțină calificarea la Cupa Mondială 2026.

Kader Keita (24 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, a făcut parte din lotul convocat de Emerse Fae.

Keita a fost rezervă neutilizată în meciul de pe stadionul „Alassane Ouattara”.

Kader Keita, al treilea jucător din Superliga care va fi prezent la Cupa Mondială

Kader Keita s-a calificat cu naționala din Coasta de Fildeș la CM 2026. Alți doi jucători din Superliga vor fi prezenți la turneul nord-american:

Mijlocașul ivorian a strâns 4 selecții pentru prima reprezentativă a Coastei de Fildeș.

Trei prezențe au avut loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, unde naționala africană a fost eliminată de Spania, după reprizele de prelungiri, scor 2-5.

Coasta de Fildeș a reușit calificarea la Cupa Mondială 2026

Coasta de Fildeș a deschis rapid scorul în partida decisivă pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

După ce Owino, fundașul Kenyei, a deviat din apropierea liniei porții, balonul șutat de Diallo, în minutul 5, ivorienii au marcat prin Franck Kessie, două minute mai târziu.

Fostul atacant al celor de la AC Milan și Barcelona a primit o pasă de la Pepe, în centrul careului, a avansat până în apropierea punctului de la 11 metri și a șutat puternic în colțul stâng al porții lui Omondi.

În minutul 23, Evann Guessand a trimis o pasă filtrantă către Pepe, care, aflat în careu, l-a driblat pe Omondi, dar șutul său a lovit plasa laterală a porții.

Același Pepe a avut o acțiune individuală în flancul drept, în minutul 42, și i-a pasat lui Diallo a aflat în centrul careului. Mijlocașul central a șutat, dar mingea a trecut puțin peste bara transversală.

Coasta de Fildeș a risipit emoțiile în repriza a doua

După pauză, ivorienii au amenințat poarta Kenyiei, în minutul 48, când Sangare a șutat, din lovitură liberă, peste poarta oaspeților.

Cinci minute mai târziu, Konan a pivotat pe lângă Wilson, pe flancul stâng, și a avansat spre buturile kenyienilor. Fundașul stânga i-a pasat lui Diomande, care a șutat violent de la marginea careului și a marcat în colțul drept al porții.

În minutul 75, Konan a driblat doi adversari și a pasat în centru către Yan Diomande. Șutul fotbalistului de la RB Leipzig a trecut peste poarta lui Omondi.

Nouă minute mai târziu, Coasta de Fildeș a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului. Diallo a șutat, la semiînălțime, pe colțul lung, stabilind scorul final și asigurând calificarea ivorienilor la CM 2026.

14-1 a fost raportul șuturilor, în favoarea Coastei de Fildeș

Clasamentul Grupei F

Poziție/Echipă Meciuri jucate (Golaveraj) Punctaj 1. Coasta de Fildeș 10 (25-0) 26 2. Gabon 10 (22-9) 25 3. Gambia 10 (27-18) 13 4. Kenya 10 (18-14) 12 5. Burundi 10 (13-13) 10 6. Seychelles 10 (2-53) 0

Lista țărilor calificate la Cupa Mondială 2026

Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș

Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Qatar, Arabia Saudită

Noua Zeelandă

Anglia

