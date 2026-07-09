CoCo Vandeweghe (34 de ani) a fost transportată la spital, după ce a suferit o căzătură gravă la Wimbledon.

Fosta ocupantă a locului 9 WTA colaborează în prezent pentru ESPN și analizează meciurile de la All England Club.

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Vandeweghe s-a retras din tenisul profesionist în 2023, din cauza accidentărilor, însă a rămas aproape de sportul alb.

CoCo Vandeweghe, accidentare gravă la Wimbledon

Miercuri, CoCo a postat pe InstaStory mesajul „Urmează o poveste” și o fotografie cu ea din ambulanță, cu gura și bărbia umflate. Ulterior, americanca a dezvăluit prin ce a trecut în ultima săptămână.

„Marțea trecută, în timp ce mergeam spre Wimbledon, am avut un accident neașteptat și am suferit o căzătură destul de gravă. Am ajuns să-mi mușc buza, să-mi fracturez bărbia și să-mi ciobesc cei doi dinți din față.

A fost o experiență înfricoșătoare, dar sunt foarte recunoscătoare să pot spune că mi s-au scos firele, mi-am pus dinții noi acum câteva zile și mă vindec bine. Cel mai important, m-am întors la muncă!

Săptămâna trecută mi-a reamintit cât de norocoasă sunt să fiu înconjurată de oameni incredibili”, a dezvăluit Vandeweghe, înainte de a mulțumi celor care i-au fost alături în aceste momente dificile.

2 titluri WTA are CoCo Vandeweghe în palmares, ambele cucerite pe iarba de la 's-Hertogenbosch (2014 și 2016). A disputat alte 4 finale: Stanford (2012 și 2017), Zhuhai (2017) și Stuttgart (2018)

Ulterior, CoCo a postat o serie de fotografii care ilustrează experiența ei de la Wimbledon. În una dintre ele apărea așezată pe scaunul dentistului, în timp ce i se reparau dinții: „Semifinalele de la Wimbledon au fost fixate. Să sperăm că așa vor fi și dinții mei”.

De ce s-a retras CoCo Vandeweghe la 31 de ani

În septembrie 2023, CoCo Vandeweghe dezvăluia ce a determinat-o să se retragă așa devreme.

A suferit mai multe accidentări, printre care probleme la glezna dreaptă și la mâna stângă, iar în ultimii 5 ani ai carierei a disputat doar 31 de partide în circuitul WTA.

„În ultimii doi ani, accidentările m-au lăsat fără puteri. Tenisul este un sport dur din toate punctele de vedere. Este un proces fără sfârșit, nu se oprește niciodată.

Mi-a fost foarte greu să mă mișc și să-mi cer corpului să facă ceea ce trebuia să facă. Și nu am reușit să fac asta în mod constant. Am reușit să fac progrese, dar nu am mai fost niciodată la fel. Pur și simplu simțeam că a sosit momentul.

Și întotdeauna mi-a plăcut aspectul competitiv al tenisului. Antrenamentele nu au fost niciodată pe placul meu.

Desigur, mă antrenam din greu, dar îmi plăcea competiția. Iar când asta nu mi-a mai fost de ajuns, am știut, într-un fel, că a venit momentul”, afirma Vandeweghe pentru wtatennis.com.

8.221.168 de dolari a adunat CoCo Vandeweghe din premiile din tenis, de-a lungul carierei

Prima finalistă de la Wimbledon este Karolina Muchova (29 de ani, #9 WTA), după 6-2, 1-6, 7-6(10) cu Coco Gauff (22 de ani, #7 WTA).

În cealaltă semifinală se vor duela Marta Kostyuk (24 de ani, #13 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, #12 WTA).

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