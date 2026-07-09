„Spun asta cu lacrimi în ochi” Bănel Nicoliță, devastat de moartea lui Gabi Mureșan: „Mi-e greu să vorbesc despre el la trecut”

Bănel Nicoliță i-a fost coleg lui Gabi Mureșan la ASA Târgu Mureș și echipa națională.

Fostul internațional român e profund marcat de cele întâmplate. A transmis un mesaj familiei fostului fotbalist.

Fostul mijlocaș de la CFR s-a înecat după ce a intrat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția subită a lui Gabi Mureșan. Fostul internațional român și primarul comunei Apold a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold, vestea provocând un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut.

Bănel Nicoliță: „Când am citit era să scap telefonul”

Printre cei profund afectați de tragedie se numără și Bănel Nicoliță, fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș și echipa națională. Contactat de GOLAZO.ro, fostul internațional a mărturisit că a intrat în stare de șoc în momentul în care a aflat vestea.

„Incredibil, nu-mi vine să cred, incredibil. Condoleanțe familiei, îmi pare rău. Un băiat deosebit, un caracter foarte frumos. Un om incredibil. Nu cerea nimic, dar ajuta pe toată lumea. Un super caracter. Chiar îmi pare rău. Spun asta cu lacrimi în ochi, mi-e greu să vorbesc despre el la trecut.

Știu cât s-a chinuit să reușească, atât ca fotbalist, cât și în cariera politică. A luptat pentru tot ce a obținut. Îl iubea toată lumea, e păcat mare. Mi-e greu, îmi cer scuze că nu pot vorbi mai multe. Când am citit era să scap telefonul, nu credeam , nu înțelegeam.

A luptat atât pentru familia lui și, din păcate, nu a apucat să se bucure de ce a agonisit. Doar la familie mă gândesc acum, vă dați seama prin ce trec. Să aibă putere, chiar dacă e greu de acceptat. Doamne, ce om cuminte, ce caracter deosebit”, a declarat Bănel Nicoliță pentru GOLAZO.ro.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Gabi Mureșan a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, evoluând pentru formații precum Gloria Bistrița, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș. După retragerea din activitate, s-a dedicat comunității din Apold, fiind ales primar al comunei și aflându-se la al doilea mandat.

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani petrecuți la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a oferit 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport