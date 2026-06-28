Eroarea englezilor  FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la  Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși! +15 foto
Saka îi lasă mingea lui Quansah, care depășește timpul pentru aruncare. Captură Antena Play
Campionatul Mondial

Eroarea englezilor FOTO. Noua regulă FIFA s-a aplicat la Panama - Anglia. Fanii, extrem de furioși!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 10:58
  • Panama - Anglia 0-2. Ultima partidă din grupele CM 2026 s-a jucat azi-noapte, iar o nouă regulă introdusă de FIFA înainte de începerea turneului i-a debusolat pe englezi.
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Naționala pregătită de Thomas Tuchel s-a impus și în această partidă și a câștigat grupa L, cu 7 puncte.

Englezii s-au calificat, astfel, în șaisprezecimile turneului final, acolo unde vor da peste RD Congo.

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FOTO. Noua regulă FIFA, aplicată și la Panama - Anglia 0-2

În minutul 6 al partidei de pe New York/New Jersey Stadium, Anglia a beneficiat de o aruncare de la margine, de pe partea dreaptă a terenului.

Cu toate acestea, jucătorii britanici au pierdut acel aut din cauză că au întârziat prea mult reluarea jocului. Astfel, arbitrul Al Jassim le-a acordat mingea celor din Panama.

Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play
Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play

Galerie foto (15 imagini)

Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play
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Dar ce s-a întâmplat? După ce a obținut aruncarea de la margine, Bukayo Saka a luat mingea, pentru a relua jocul.

Fotbalistul de la Arsenal a avut o mică neînțelegere cu Jarrell Quansah, fundașul dreapta al englezilor, care a făcut ca repunerea de la margine să fie întârziată.

Când a văzut că jucătorul lui Bayer Leverkusen se apropie, Saka i-a lăsat mingea acestuia, pentru a putea merge în atac.

Toată această fază a durat mai mult de cele 5 secunde regulamentare, iar arbitrul partidei a decis să întoarcă jocul și să le ofere celor din Panama aruncarea de la margine.

La acest Campionat Mondial, echipele au la dispoziție doar 5 secunde pentru a efectua o aruncare de la margine sau pentru a repune mingea în joc, la un aut de poartă.

Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play
Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play

Galerie foto (15 imagini)

Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play Panama - Anglia, Saka și Quansah depășesc timpul pentru aruncare de la margine. Captură Antena Play
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Scopul principal al acestei modificări este reducerea întârzierilor deliberate și creșterea timpului efectiv de joc.

Fanii, nervoși după ce noua regulă FIFA a fost aplicată

După acea fază în care jucătorii lui Thomas Tuchel nu au putut arunca de la margine din cauză că au întârziat prea mult reluarea jocului, fanii englezi i-au taxat pe favoriți.

  • „Anglia pierde o repunere de la margine la Cupa Mondială… jenant”
  • „Anglia nici măcar nu poate executa rapid o repunere de la margine”
  • „Anglia se joacă și pierde timpul la o simplă repunere”, au scris aceștia, conform thesun.co.uk.

O fază asemănătoare a avut loc și la meciul Portugalia - RD Congo, scor 1-1.

În minutul 52 al partidei, Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încercat să câștige timp în favoarea echipei sale, însă a fost taxat de „central”.

Goalkeeper-ul africanilor nu a bătut autul de poartă în cele cinci secunde permise de noua regulă impusă de FIFA, astfel arbitrul a acordat corner pentru Portugalia.

Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (1).jpeg
Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (1).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (1).jpeg Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (2).jpeg Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (3).jpeg Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (4).jpeg Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încălcat regula de 5 secunde în meciul cu Portugalia Foto captură ecran Antenaplay (5).jpeg
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