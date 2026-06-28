Panama - Anglia 0-2. Ultima partidă din grupele CM 2026 s-a jucat azi-noapte, iar o nouă regulă introdusă de FIFA înainte de începerea turneului i-a debusolat pe englezi.

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Naționala pregătită de Thomas Tuchel s-a impus și în această partidă și a câștigat grupa L, cu 7 puncte.

Englezii s-au calificat, astfel, în șaisprezecimile turneului final, acolo unde vor da peste RD Congo.

FOTO. Noua regulă FIFA, aplicată și la Panama - Anglia 0-2

În minutul 6 al partidei de pe New York/New Jersey Stadium, Anglia a beneficiat de o aruncare de la margine, de pe partea dreaptă a terenului.

Cu toate acestea, jucătorii britanici au pierdut acel aut din cauză că au întârziat prea mult reluarea jocului. Astfel, arbitrul Al Jassim le-a acordat mingea celor din Panama.

Dar ce s-a întâmplat? După ce a obținut aruncarea de la margine, Bukayo Saka a luat mingea, pentru a relua jocul.

Fotbalistul de la Arsenal a avut o mică neînțelegere cu Jarrell Quansah, fundașul dreapta al englezilor, care a făcut ca repunerea de la margine să fie întârziată.

Când a văzut că jucătorul lui Bayer Leverkusen se apropie, Saka i-a lăsat mingea acestuia, pentru a putea merge în atac.

Toată această fază a durat mai mult de cele 5 secunde regulamentare, iar arbitrul partidei a decis să întoarcă jocul și să le ofere celor din Panama aruncarea de la margine.

La acest Campionat Mondial, echipele au la dispoziție doar 5 secunde pentru a efectua o aruncare de la margine sau pentru a repune mingea în joc, la un aut de poartă.

Scopul principal al acestei modificări este reducerea întârzierilor deliberate și creșterea timpului efectiv de joc.

Fanii, nervoși după ce noua regulă FIFA a fost aplicată

După acea fază în care jucătorii lui Thomas Tuchel nu au putut arunca de la margine din cauză că au întârziat prea mult reluarea jocului, fanii englezi i-au taxat pe favoriți.

„Anglia pierde o repunere de la margine la Cupa Mondială… jenant”

„Anglia nici măcar nu poate executa rapid o repunere de la margine”

„Anglia se joacă și pierde timpul la o simplă repunere”, au scris aceștia, conform thesun.co.uk.

O fază asemănătoare a avut loc și la meciul Portugalia - RD Congo, scor 1-1.

În minutul 52 al partidei, Lionel Mpasi-Nzau, portarul celor de la RD Congo, a încercat să câștige timp în favoarea echipei sale, însă a fost taxat de „central”.

Goalkeeper-ul africanilor nu a bătut autul de poartă în cele cinci secunde permise de noua regulă impusă de FIFA, astfel arbitrul a acordat corner pentru Portugalia.

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