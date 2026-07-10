Gheață de 25 de lei Cole Palmer își transformă porecla în afacere: ce înseamnă „premium ice” și cât costă fiecare produs

Cole Palmer nu a prins lotul Angliei pentru CM 2026, dar popularitatea sa nu a avut de suferit

Mijlocașul lui Chelsea profită de statutul său pentru a se lansa în diverse afaceri

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cea mai recentă este una inedită. Fotbalistul de 24 de ani a lansat, în parteneriat cu platforma de comerț rapid Gopuff, propria gamă de produse din gheață.

Cole Palmer vinde gheață de 25 de lei punga, plus taxa de livrare

Aceasta e denumită COLE'D, inspirată de porecla care l-a făcut celebru în ultimii ani, „Cold Palmer”, legată de cum celebrează golurile.

Colecția e disponibilă în Marea Britanie și Statele Unite și cuprinde trei tipuri de produse. Printre acestea se numără gheața de tip „pebble”, cu bucăți mici, îmbogățită cu electroliți naturali și promovată ca fiind potrivită pentru hidratare și recuperare după efort.

Gama mai include sfere mari de gheață, transparente, modelate sub forma unei mingi de fotbal și concepute pentru a se topi mai lent, dar și cuburi clasice de gheață realizate din apă filtrată și purificată.

Prețurile produselor COLE'D, lansate de Cole Palmer:

Gheață cu electroliți (pungă de 2 kg): 4,3 euro

Set de patru sfere de gheață în formă de minge de fotbal (set de 4): 5,1 euro

Cuburi clasice de gheață (pungă de 2 kg): 3 euro

Inițiativa reprezintă cea mai nouă colaborare comercială a internaționalului englez, care și-a construit în ultimul an un puternic brand personal, inclusiv datorită poreclei „Cold Palmer”, devenită virală pe rețelele sociale după mai multe momente decisive reușite în tricoul lui Chelsea și al naționalei Angliei.

El a și înregistrat-o la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit, pentru a o putea folosi în mai multe afaceri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport