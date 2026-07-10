Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat” +32 foto
David Popovici și Pan Zhanle. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 13:22
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 13:24
  • David Popovici (21 de ani) a venit cu noi atenționări la adresa administrației, în privința problemelor de la bazinul „Lia Manoliu”.
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Campionul mondial și deținătorul recordului la 100m liber, Pan Zhanle, au susținut o conferință de presă la finalul cantonamentului comun, iar sportivul nostru a vorbit din nou despre problemele bazinului pe timp de iarnă.

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David Popovici: „Pan Zhanle nu ar fi la fel de încântat de condițiile de la «Lia Manoliu»”

Deși Ministerul Dezvoltării a aprobat, la finalul anului trecut, finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor de înot din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, însă lucrurile nu par să se miște prea mult în această direcție.

Întrebat dacă îl va invita pe Pan Zhanle și la iarnă, în balon, să te antreneze, David a transmis:

„A, uite, acolo nu cred că o să fie neapărat la fel de încântat de condițiile pe care le avem de oferit. Pe timpul verii, la «Lia Manoliu» e foarte plăcut, foarte frumos să te antrenezi.

În momentul în care vine iarna și se pune balonul improvizat, în loc să se fi început lucrările... Am vorbit de un miliard de ori despre chestia asta”, a spus David Popovici.

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (13).jpg
David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (13).jpg

Galerie foto (32 imagini)

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (3).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (5).jpg
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Întrebat despre locația în care s-au pregătit în aceste 10 zile, sportivul nostru a explicat:

„Aici, la «Lia Manoliu», și la bazinul de la Dinamo ne pregătim jumi-juma. E suficient unul descoperit.

Când avem antrenamente mai înspre ritm de cursă și condiții mai apropiate de cele de concurs, unde avem nevoie de liniște completă și de un bazin închis, mergem la Dinamo. Putem simula condițiile de concurs”, a mai spus David Popovici.

David Popovici: „Mă simt mai bine acasă, dar n-aș spune «nu» unei călătorii”

Întrebat apoi dacă s-a discutat și despre o posibilă călătorie a sa în China, pentru un schimb complet de experiență, David a transmis:

„Cred că a apărut ideea asta prin discuții, numai că mie îmi place locul ăsta. Adică îmi place București, îmi place «Lia Manoliu», îmi place să mă antrenez la Dinamo și, sincer, mă simt mai bine acasă.

Numai că... De ce nu? Adică nu o exclud posibilitatea asta, de a mă duce să mă antrenez și eu la el acasă și să-mi arate și el toată cultura, pentru a face acest schimb”.

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