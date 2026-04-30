Conference League Andrei Rațiu, pas mic spre finală! Crystal Palace, cu un picior în ultimul act. Când se joacă returul

Manșa tur a semifinalelor din Conference League a ajuns la final.

Rayo s-a impus la limită, 1-0, pe teren propriu, contra lui Strasbourg, în timp ce Crystal Palace a câștigat cu 3-1 în fața lui Șahtior.

Andrei Rațiu este singurul român rămas în competiție, iar echipa sa a reușit să facă un pas mic spre finala de la Leipzig.

De cealaltă parte, fosta echipă a lui Mircea Lucescu, Șahtior, va avea o misiune dificilă contra englezilor de la Palace, care s-au impus clar la Cracovia, meciul având loc pe un teren neutru.

Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0

A marcat: Alemao (54)

Arbitru: Donatas Rumšas (Lituania)

Șahtior - Crystal Palace 1-3

Au marcat: Ocheretko (48) / Sarr (1), Kamada (58), Larsen (84)

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Meciurile retur se vor disputa o săptămână mai târziu, începând cu ora 22:00, iar finala se va juca la Leipzig, Germania, pe 27 mai.

