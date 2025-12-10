„E complet adevărat ce a spus David” Șeful ANS explică de ce Popovici nu a fost premiat până acum + Când ar putea fi virați banii » Atac voalat la Elisabeta Lipă
  • Constantin Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a răspuns acuzațiilor campionului olimpic David Popovici (21 de ani).
  • În situația lui David Popovici se află și alți sportivi medaliați din România.
  • Președintele ANS a atacat-o indirect pe Elisabeta Lipă (61 de ani), președinta Federației Române de Canotaj.

David Popovici a declarat, marți seară, la o gală organizată de Agenția Națională pentru Sport, că nu a primit premiile cuvenite din partea ANS pentru performanțele reușite în ultimul an și jumătate, iar în aceeași situație se află și ceilalți sportivi români.

Președintele ANS confirmă că David Popovici nu a primit niciun premiu: „Este complet adevărat”

Constantin Bogdan Matei a recunoscut că afirmațiile făcute de campionul olimpic de la Paris 2024 sunt adevărate.

Președintele ANS a explicat motivul pentru care niciunul dintre sportivii români nu a fost premiat în acest an.

„Este complet adevărat ce a spus David Popovici. În 2025, ANS nu a acordat nicio premiere nimănui. Eu am preluat această funcție pe 13 ianuarie 2025, când la ANS fusese deja demarat un vast control al Curții de Conturi. Acesta nu s-a încheiat, e încă în desfășurare.

Chiar acum se verifică patrimoniul ANS, inclusiv cel dat către federații sau închiriat și altor entități, pentru a avea o situație clară în acest moment. Iar concluziile finale ale acestui control, început în ianuarie, le vom avea pe 17 decembrie.

Este un control amplu, pe toate federațiile sportive naționale și noi deja am început să implementăm o parte dintre măsurile transmise de Curtea de Conturi. E posibil să avem și o modificare legislativă, care a trecut deja de Senat, în legătură cu acordarea acestor premieri.

În sensul în care ele să nu mai poată fi extinse și să se dea doar sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice, dar care contribuie efectiv la realizarea performanțelor sportive”, a spus Constantin Bogdan Matei, potrivit gsp.ro.

Președintele ANS, atac voalat la adresa Elisabetei Lipă: „ANS nu va acorda premieri către contabili”

Constantin Bogdan Matei a atacat-o indirect pe Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, făcând referire la scandalul acordării premiilor uriașe pentru angajații din departamentele extrasportive:

În mandatul meu, ANS nu va acorda premieri către contabili, bucătari sau zidari, cum s-a întâmplat la unele federații. Când ai un control de la o instituție a statului, este bine să aștepți finalizarea lui ca să poți lua decizii și măsuri în concordanță cu concluziile respectivului control”, a spus președintele ANS, conform sursei menționate.

Constantin Bogdan Matei a anunțat când ar putea fi virate sumele restante sportivilor:

„Cu siguranță că pe baza bugetul aferent pe 2026, toți sportivii vor primi premierile respective, cel mai probabil începând cu luna martie.

Cât despre faptul că David Popovici a spus că nu a mai primit premieri încă din vara anului trecut, cu tot respectul, nu pot să mă pronunț. Nu eram la ANS atunci. Aici v-ar putea lămuri cel care a condus ANS înaintea mea. Nu pot să spun care au fost atunci prioritățile la acordarea de premieri”, a continuat președintele ANS.

David Popovici: „Sportul trebuie să fie o prioritate națională”

Urcat pe scenă după ce i-a fost înmânată distincția de „Most Popular Ambassador” la masculin din echipa #BeActive, David Popovici și-a îndreptat discursul asupra problemelor relației dintre sportivi și ANS.

„Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație (n.r. nu a primit banii), dar sper și pentru mine și și pentru ceilalți sportivi să se rezolve situația.

Nu știu exact ce ar trebui făcut sau ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și mereu voi spune că sportul este cel mai mare ambasador al țării și că trebuie să fie o prioritate națională.

Într-adevăr, e puțin mai greu fără sponsori. Eu sunt recunoscător că atunci când am început să apar în lumina reflectoarelor am fost mediatizat.

În timp, cu ajutorul echipei, am reușit să atrag sponsori, dar la început a fost foarte greu. Sunt într-o postură acum în care vin și companii la noi, și noi la ele... totul s-a schimbat foarte mult.

Nu e o realitate frumoasă... sportul în sine e foarte dificil, dar dacă nu ești recompensat pentru munca ta e și mai greu. Dacă ar fi le dau un sfat sportivilor, ar fi să exploreze aceste posibilități (n.r. - să aibă un manager)”, a spus înotătorul.

David Popovici, premiat la Gala Be Active (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, premiat la Gala Be Active (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici, premiat la Gala Be Active (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Special
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Citește mai mult
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală

ANS Elisabeta Lipa david popovici Constantin Bogdan Matei
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share