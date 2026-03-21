CFR Cluj- Rapid 1-0 . Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre înfrângerea suferită în Gruia.

. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre înfrângerea suferită în Gruia. Giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga, iar CFR Cluj s-a apropiat la 3 puncte de ei.

Gâlcă s-a plâns de greșelile jucătorilor și de lipsa de inspirație în fața porții, în ciuda numeroaselor ocazii mari pe care le-au avut.

CFR Cluj- Rapid 1-0 . Gâlcă: „Am făcut greșeli. E important să fii inspirat”

„Am început bine jocul, dar după aceea am făcut multe greșeli. Ei au reușit să finalizeze multe acțiuni, noi nu. Cred că nu am putut, din punct de vedere al inteligenței, să jucăm mai repede sau mai simplu.

Au fost jucători care puteau să scoată mingea înapoi, am avut și în ultimele acțiuni faze în care puteam să pasăm. Nu am fost inspirați. E important să fii inspirat în fotbal.

Eu mi-aș fi dorit să câștigăm, dar nu e nimic terminat. Trebuie să arătăm mult mai bine, să gestionăm mult mai bine situațiile de joc”, a declarat Gâlcă, la Digi Sport.

Singurul gol al partidei a venit abia în minutul 77. Aioani a respins greșit un șut, iar Korenica a fost rapid la mingea respinsă și a împins-o în plasă, stabilind scorul final.

Alexandru Dobre, căpitanul Rapidului, a fost dezamăgit de prestație, dar consideră că echipa nu trebuie să se lase afectată de înfrângere

„Sunt dezamăgit că nu am reușit să ne concentrăm mai mult pe contraatacuri. Acolo, în fața porții, să luăm niște decizii mai bune care să ne aducă golul. Trebuie să fim mai atenți pe viitor și să reglăm lucrul acesta.

Consider că a fost un fotbal bun din ambele părți, cu ocazii. Nu trebuie să ne ancorăm în această înfrângere. Trebuie să reparăm lucrurile, să rămânem pozitivi și să scoatem maximum din această etapă.

Nimeni nu este perfect. Mă interesează ca noi să avem o atitudine corectă. Ați văzut câți suporteri vin în deplasări, e păcat să nu oferim totul, atât pentru ei, cât și pentru noi, pentru că avem o șansă reală să facem ceva frumos după atâția ani”, a declarat Dobre.

Fotbalistul a vorbit și despre care crede că va fi atitudinea potrivită pentru barajul cu Turcia.

Consider că trebuie să fim pozitivi, încrezători, să ne ridicăm la cea mai bună calitate pe care o avem și să încercăm să scoatem maximum. Avem acel spirit de luptă, care consider că ne va ajuta să facem diferența. Când suntem uniți, putem reuși lucruri frumoase. Alexandru Dobre

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

