Decizie șocantă la Rapid! Kader Keita a fost introdus pe teren cu CFR Cluj, la două săptămâni după accidentul în care o femeie ajuns la spital în stare gravă

Kader Keita (26 de ani) a revenit pe gazon în tricoul Rapidului, la partida cu CFR Cluj din etapa #2 a play-off-ului.

Keita a fost implicat într-un accident rutier pe data de 3 martie, unde a lovit, pe trecerea de pietoni, o femeie în vârstă de 68 de ani și a petrecut 24 de ore în arestul Poliției Capitalei.

CFR Cluj - Rapid. Kader Keita a revenit pe gazon

Keita a revenit în lotul Rapidului la partida cu Dinamo, scor 3-2, în etapa precedentă, iar acum a fost introdus pe teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al partidei din Gruia, în locul lui Grameni.

Ivorianul se află sub control judiciar în urma ieșirii din arestul Poliției, în timp ce victima accidentului se află în stare tot mai gravă la spital.

Decizia este destul de surprinzătoare, având în vedere că Victor Angelescu, președintele clubului, declara la câteva zile după accident că jucătorul nu este deloc într-o stare psihică bună.

Însă, la meciul cu Dinamo, Keita a apărut zâmbitor la încălzire și a fost chemat de fani să înjure rivala Steaua:

