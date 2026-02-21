„A trebuit să riscăm” Constantin Gâlcă a comentat titularizarea lui Aioani în derby-ul cu Dinamo: „Era important pentru noi să câștigăm”

RAPID - DINAMO 2-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre importanța victoriei obținute de echipa sa.

Gâlcă s-a declarat bucuros de faptul că Daniel Paraschiv a spart gheața în tricoul giuleștenilor și a lăudat prestația echipei sale.

RAPID - DINAMO 2-1 . Constantin Gâlcă: „Mă bucur că am câștigat”

„E important pentru noi, pentru jucătorii care au venit mai ales să fie prezenți în joc, să facă meciuri bune și, în cazul și lui Daniel, să marcheze.

Mă bucur pentru el, mă bucur că am câștigat și mă bucur că Borza din nou a ajuns să marcheze. E un semn bun pentru noi.

Era important pentru noi să câștigăm, Dinamo e o echipă bună. Știam că o să lase spații, de aceea le-am închis centrul. Am putut să-i surprindem și am avut realizări.

Mi-aș dori ca echipa mea să controleze jocul, dar contează rezultatul și eficiența jocului”, a declarat Constantin Gâlcă la Digi Sport.

Constatin Gâlcă: „Și Dejan avea probleme”

Tehnicianul giuleștenilor a comentat și titularizarea supriză în primul „11” al lui Marioan Aioani (26 de ani), cel care era dat indisponibil înaintea acestei partide.

Acesta a dezvăluit că și Dejan Iliev (30 de ani) se confrunta cu ceva probleme medicale.

„A trebuit să riscăm. Și Dejan (n.r. Iliev) avea probleme și este perfect că Marian (n.r. Aioani) a rezistat și a făcut un meci bun”, a spus Gâlcă.

În urma victoriei cu Dinamo, Rapid este pe locul 3, cu 52 de puncte, la egalitate chiar cu alb-roșii, dar cu un golaveraj mai slab.

