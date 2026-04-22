Demitere la FRA? Mai multe cluburi afiliate Federației de Atletism vor să o dea jos din funcție pe președinta Constantina Diță: „Bătaie de joc”

Sportiv Athletics Timișoara a depus o solicitare de vot pentru demiterea/revocarea din funcții ale președintei FRA, secretatului general și trezorierului acestei instituții.

Surse GOLAZO.ro au declarat că Inocențiu Voinea, secretar general FRA, s-a opus în repetate rânduri ca solicitarea să fie admisă și introdusă pe ordinea de zi a Adunării Generale FRA.

Gulyas Raymond Ioan, președintele Sportiv Athletics Timișoara, se teme de o diversiune a FRA. Detalii, în rândurile următoare.

Zi mare pentru conducerea Federației Române de Atletism. Pe ordinea de zi a Adunării Generale au fost introduse, după îndelungi tergiversări, câteva cerințe venite din partea clubului Sportiv Athletics Timișoara.

Acestea sunt legate de supunerea la vot a demiterii sau revocării din funcții ale președintei FRA – Constantina Diță, secretarului general al FRA – Inocențiu Voinea și a trezorierului FRA – Radu Zătreanu.

Surse GOLAZO.ro: „A intervenit ANS”

A doua cerință introdusă pe ordinea de zi e legată de supunerea la vot a abrogării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Federal, aprobat în ședința Consiliului Federal din data de 26.06.2025.

Surse GOLAZO.ro au declarat, sub protecția anonimatului, că Inocențiu Voinea, secretarul general al FRA, s-a opus constant introducerii pe ordinea de zi a Adunării Generale a punctul care includea votul în vederea demiterilor din funcții ale celor trei mai sus numiți. Numai intervenția unor oameni din cadrul ANS a făcut ca statutul să fie respectat.

Solicitarea clubului Sportiv Athletics Timișoara

GOLAZO.ro a luat legătura cu președintele clubului Sportiv Athletics Timișoara, Gulyas Raymond Ioan, pentru a afla de ce a dorit să introducă aceste puncte pe ordinea de zi, dar și ce se va întâmpla după Adunarea Generală a Federației Române de Atletism.

Bună ziua. V-a fost aprobată solicitarea făcută acum câteva săptămâni, de modificare a ordinii de zi a Adunării Generale?

Da, așa am înțeles. Am fost sunat aseară de cineva din biroul federal, care mi-a confirmat acest aspect. Deci azi intră pe ordinea de zi. Cerând să se voteze demiterea președintei, secretarului general și a trezorierului, nu voiau să facă asta. Spuneau că nu e statutar, pentru că secretarul general și trezorierul nu sunt aleși prin vot, doar numiți.

Sursele GOLAZO.ro ne-au spus că a fost nevoie de intervenția unui om din Agenția Națională pentru Sport ca să se accepte solicitarea dvs.

Nu mă miră că a fost nevoie de intervenția cuiva de acolo. Noi nu suntem mulțumiți de activitatea doamnei Diță și a domnilor din celelalte două funcții, așa că mi se pare normal să putem vota. Dacă majoritatea o să spună că fac treabă bună, or să rămână. Dacă nu, nu. Problemele or să fie altele.

Gulyas Raymond Ioan, președintele Sportiv Athletics Timișoara. Foto: Facebook

Gulyas Raymond Ioan: „Cea mai mare bătaie de joc”

La ce anume vă gândiți?

Au stabilit ca, dacă pentru prima ședință a Adunării Generale nu există cvorum, să fie alta peste doar o oră.

Stați ca să înțeleg bine. Nu vor fi suficienți membri la ora 11, dar s-ar putea să fie destui la ora 12? Asta e ciudat.

Asta e cea mai mare bătaie de joc, cred, care se va întâmpla. Așa scrie pe convocatorul Federației. Dacă nu se face cvorumul, adică două treimi din numărul total de cluburi nu vor fi la prima Adunare Generală, se va face o a doua după numai o oră. Clubul nostru nu e singurul nemulțumit de activitatea conducerii.

Vă temeți că nu se va face cvorum la prima Adunare Generală, unde pe ordinea de zi există și punctul care stipulează supunerea la vot a demiterii celor trei oameni, iar la a doua Adunare Generală să nu mai apară, fiind o sesiune nouă, punctul pe care l-ați solicitat, cel cu revocările din funcții?

Nu știu. Aici o să fie foarte interesant. Așa mă gândesc și eu, cum ați expus dvs. Dacă nu mai urcă pe ordinea de zi solicitarea noastră? Dacă unor reprezentanți ai cluburilor le-au zis – „nu veniți la ora 11, inventați o scuză, dar veniți la ora 12”? Eu nu aș fi venit în București, dar voi fi prezent la Adunarea Generală. Vreau să văd dacă vor fi corecți. Mai ales după ce au s-au opus în atâtea rânduri solicitării noastre.

Inocențiu Voinea, secretarul general al FRA, nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui material.

