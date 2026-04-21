 Fără VAR challenge în ligile inferioare  Cluburile s-au opus noului sistem. Care va fi singura tehnologie disponibilă

Liga Engleză de Fotbal (EFL) a transmis, marți, că sistemul VAR Challenge, care ar fi urmat să vină în ajutorul antrenorilor, nu va fi implementat.

Tehnicienii ar fi avut posibilitatea să ceară revizuirea unei faze, similar cu modul în care se procedează la VAR, când arbitrii sunt chemați la marginea terenului, însă cluburile participantele s-au opus acestei idei.

Ligile inferioare din Anglia rămân fără sistem VAR

EFL reprezintă cluburile din Championship, League One și League Two, adică eșaloanele 2, 3 și 4 din Anglia, competiții în care sistemul VAR nu este prezent.

Acum, cluburile au refuzat și introducerea VAR Challenge, iar sezonul următor va arăta la fel ca până acum, eșalonul secund fiind singurul care va beneficia doar de Goal-line Technology, informează skysports.com.

„În urma unei consultări recente cu cluburile, Liga poate confirma că nu va exista introducerea vreunei tehnologii suplimentare pentru a sprijini oficialii meciurilor în sezonul 2026/27”, a transmis EFL într-un comunicat.

Sistemul VAR, criticat dur de fanii cluburilor din Premier League

La sfârșitul lunii martie, Asociația Suporterilor de Fotbal a realizat un sondaj în rândul a 8.000 de suporteri ai celor 20 de cluburi din Premier League.

Rezultatul? 75% dintre fani susțin că sunt împotriva utilizării sistemului VAR, în timp ce 90% nu au fost de acord cu ideea că introducerea VAR-ului în Premier League a îmbunătățit experiența meeciurilor, mai susține sursa citată.

Recent, Andrea Mandorlini, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a utilizat VAR Challenge la o partidă din liga a treia italiană, între Ravenna și Arezzo, scor 1-1.

Citește și

