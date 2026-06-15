Vrea să plece de la FCSB Jucătorul roș-albaștrilor ar fi început deja negocierile cu două echipe din Liga 1

Lukas Zima (32 de ani) ar urma să-și rezilieze contractul cu FCSB și să-și continue cariera la o altă echipă din Liga 1.

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Portarul ceh a fost transferat de FCSB în iarna anului 2025, când roș-albaștrii plăteau 250.000 de euro celor de la Petrolul Ploiești.

Lukas Zima, pe picior de plecare de la FCSB

La acea vreme, Zima era văzut drept rezerva lui Târnovanu, după plecarea lui Andrei Vlad (27 de ani). În sezonul recent încheiat, goalkeeper-ul a bifat doar opt meciuri, în care a încasat 17 goluri.

Lucrurile au luat o turnură neplăcută pentru el după ce Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, a decis ca Matei Popa (19 ani) să fie titularul echipei pentru a respecta regula U21.

În acest context, Zima a ajuns a treia variantă de portar. Cehul și-ar dori să apere mai mult, motiv pentru care urmează să-și rezilieze contractul cu FCSB, informează jurnalistul Emanuel Roșu.

450.000 de euro este cota lui Lukas Zima, potrivit transfermarkt.ro

Zima ar fi început deja și negocierile cu două echipe din Liga 1. Una dintre ele este chiar fosta sa echipă, Petrolul, iar cealaltă, FC Voluntari, formație care revine pe prima scenă, după o pauză de 2 ani.

Ifovenii au trecut la baraj de Hermannstadt, scor 5-3 la general.

2028 este anul în care lui Zima îi expiră actuala înțelegere cu FCSB

Lukas Zima, doar 10 meciuri la FCSB

Meciurile jucate de Lukas Zima pentru FCSB:

Olympique Lyon - FCSB 4-0 (13 martie 2025)

CFR Cluj - FCSB 101 (23 mai 2025)

FCSB - Farul 1-2 (26 iulie 2025)

Dinamo - FCSB 4-3 (2 august 2025)

FCSB - Unirea Slobozia 0-1 (10 august 20205)

UTA Arad - FCSB 3-0, Cupa României (29 octombrie 2025)

FC Basel - FCSB 3-1 (6 noiembrie 2025)

Hermannstadt - FCSB 303 (9 noiembrie 2025)

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0 (27 noiembrie 20205)

Gloria Bistrița - FCSB 1-3, Cupa României (3 decembrie 2025)

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