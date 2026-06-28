Furie în Coreea de Sud Președintele țării, reacție neașteptat de dură după  eliminarea de la CM: „Când alegi un incompetent ca lider...”

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung (62 de ani), a răbufnit după eliminarea echipei de la Campionatul Mondial.

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Victorioasă în meciul de debut, (2-1 cu Cehia), Coreea de Sud a pierdut partidele cu Mexic (0-1) și Africa de Sud (0-1) și a încheiat grupa A pe locul 3.

Din nefericire pentru selecționata antrenată de Hong Myung-Bo, nu a fost suficient pentru a prinde unul din cele opt locuri rezervate echipelor clasate pe poziția 3 care merg în 16-imi.

Președintele Coreei de Sud: „Când alegi o persoană incompetentă ca lider, rezultatul este clar”

Lee Jae Myung a reacționat și el după eliminarea Coreei de Sud. Șeful statului asiatic crede că naționala a fost eliminată prematur de la Cupa Mondială din cauza favoritismului în numirile de personal, criticându-l dur pe selecționerul Hong Myung-Bo.

„Nu sunt doar surprins de acest rezultat neașteptat, ci și complet uluit. Încă o dată, s-a dovedit că deciziile de personal sunt esențiale.

Atunci când se pune prioritate pe «noi versus ei» în detrimentul competenței, iar o persoană incompetentă este aleasă drept lider, rezultatul este cât se poate de clar”, a scris Lee Jae Myung pe X, citat de reuters.com.

Președintele Coreei de Sud a cerut în același timp o anchetă condusă de ministerul sportului cu privire la performanța echipei naționale.

„Motivul pentru care astfel de numiri eșuate, care nu fac distincția între interesele publice și cele private și prioritizează câștigul personal în detrimentul binelui public, sunt posibile este că e imposibil sau dificil să-i monitorizezi, să-i verifici și să-i tragi la răspundere pe cei cu autoritate de numire.

Necalificarea... care a făcut publicul să se simtă descurajat, pare a fi rezultatul unor eșecuri organizatorice și de personal.

Solicit ca Ministerul Culturii, Sportului și Turismului să investigheze temeinic circumstanțele exacte ale acestui incident, să analizeze cauzele acestuia și să elaboreze măsuri pentru a preveni repetarea și a asigura ameliorarea situației”, se mai arată în postarea lui Myung.

Hong Myung-Bo și-a anunțat demisia

La scurt timp după postarea lui Lee Jae Myung, Bo a declarat că va demisiona.

Revenit pe banca Coreei de Sud în vara lui 2024, după experiența din perioada 2013-2014, tehnicianul în vârstă de 57 de ani și-a asumat responsabilitatea pentru turneul ratat și le-a cerut scuze fanilor.

„Îmi cer sincer scuze cetățenilor care iubesc fotbalul coreean și au susținut întotdeauna echipa națională. Doresc să demisionez astăzi din funcția de antrenor principal al echipei naționale.

Funcția de antrenor este una în care nicio explicație nu poate justifica rezultatele. Nu am reușit să obțin rezultatele așteptate de public. Responsabilitatea îmi aparține în întregime.

Acceptarea rolului de antrenor principal al echipei naționale nu a fost niciodată o decizie ușoară pentru mine. Dar odată ce am făcut această alegere, m-am concentrat exclusiv pe îndeplinirea responsabilității mele până la capăt.

Aceasta a fost singura sarcină pe care am crezut că trebuie să o fac.

În ultimii doi ani, mi-am pus constant aceeași întrebare: «Este această alegere pentru binele fotbalului coreean?». Fie că luam decizii cruciale pentru echipă, selectam jucători, pregăteam antrenamente sau concuram în meciuri, nu am renunțat niciodată la această întrebare”, a declarat Hong Myung-Bo, citat de chosun.com.

Deși astăzi demisionez din funcția de antrenor principal, angajamentul meu față de fotbalul coreean rămâne. Sper sincer că echipa națională va câștiga din nou încrederea și dragostea publicului. Hong Myung-Bo

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