Controverse la CM 2026 O jurnalistă din SUA a fost nevoită să-și ceară scuze după ce a batjocorit Bosnia în direct la TV
Abigal Velez/ Foto: Instagram @abc7abigail
Campionatul Mondial

Controverse la CM 2026 O jurnalistă din SUA a fost nevoită să-și ceară scuze după ce a batjocorit Bosnia în direct la TV

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 19:16
  • O jurnalistă americană a fost nevoită să-și ceară scuze după ce a ironizat Bosnia înaintea partidei cu SUA din 16-imile Cupei Mondiale.
  • Partida se va disputa joi, 2 iulie, începând cu ora 03:00 (ora României), în San Francisco.
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SUA a pierdut meciul cu Turcia, scor 2-3, însă a încheiat pe primul loc în Grupa D și va întâlni Bosnia în 16-imile de finală, formație clasată pe locul 3 în Grupa B.

După meci, Abigail Velez, reporteră al postului ABC7 Los Angeles, a stârnit controverse după ce a afirmat că nu știe unde se află Bosnia pe hartă.

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Abigail Velez și-a cerut scuze după ce a ironizat Bosnia înainte de meciul cu SUA

Extrem de criticată pe rețelele de socializare, ea și-a prezentat scuzele printr-o postare pe contul său personal de Instagram.

„Într-o încercare neinspirată de a glumi puțin pe seama competiției Cupei Mondiale, am exagerat și am făcut în direct un comentariu nechibzuit, care a fost lipsit de tact și inadecvat. Îmi cer scuze față de poporul bosniac și față de echipa națională de fotbal a Bosniei.

Cupa Mondială ar trebui să fie un prilej de a uni comunitățile din întreaga lume, iar comentariul meu nu a reflectat acest spirit”, se arată în postarea lui Abigail Velez.

Ce declarase Abigail Velez la finalul meciului SUA - Turcia

„Un lucru e sigur în legătură cu Bosnia: n-aș putea să arăt pe hartă unde se află. Nu știu absolut nimic despre Bosnia și nici nu vreau să știu. Asta pentru că echipa SUA s-a întors și e mai puternică ca niciodată. Bosnia, pregătește-te!”.

Aflată la a doua participare la CM, după ediția din 2014, Bosnia a reușit o calificare istorică în fazele eliminatorii, după victoria cu Qatar, scor 3-1.

Rezultatele Bosniei în Grupa B de la CM:

  • 1-1 cu Canada
  • 1-4 cu Elveția
  • 3-1 cu Qatar

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