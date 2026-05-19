Sancționat după un gest bizar FOTO. Și-a lăsat pantalonii în vine în timpul meciului! De ce a recurs la acest „protest”

- Corentin Moutet (27 de ani, #32 ATP) a recurs la un gest nesportiv în meciul de luni cu Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #22 ATP), după ce a pierdut un punct.
- Ce s-a întâmplat în timpul partidei de la Hamburg, mai jos.
Corentin Moutet și Alejandro Davidovich Fokina s-au întâlnit în primul tur al turneului de la Hamburg (17-23 mai).
Tenismenul spaniol s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 53 de minute de joc, și s-a calificat în optimi.
Corentin Moutet și-a dat jos pantalonii în timpul meciului
În timpul confruntării cu Fokina, Corentin Moutet și-a pierdut cumpătul după ce a pierdut un punct și a recurs la un gest nesportiv.
Fiind frustrat că nu a mai reușit să prindă mingea, francezul și-a lăsat pantalonii în vine timp de câteva secunde. I-a ridicat înapoi și a continuat partida, dar arbitrul de scaun nu a trecut cu vederea gestul său.
Corentin Moutet a primit doar un avertisment pentru comportament nesportiv, deși putea fi sancționat mai drastic, conform sports.yahoo.com.
Nu se știe încă dacă Corentin Moutet va primi și o amendă.
În urma victoriei obținute luni, Alejandro Davidovich Fokina s-a calificat în optimile turneului de la Hamburg, acolo unde va da peste Alex de Minaur, favoritul numărul 3.
Nu este prima dată când un tenismen își dă jos pantalonii pe teren. În 2004, Marat Safin a recurs la un astfel de gest în meciul cu Felix Mantilla, la Roland Garros.
Atunci, fostul lider ATP și-a dat lăsat pantalonii în vine în semn de bucurie după câștigarea unui punct. Totuși, a fost penalizat cu un punct pentru comportament nesportiv.
Ce este atât de rău în a-ți trage pantalonii în jos ca să sărbătorești? Marat Safin, în 2004