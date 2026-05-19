Sancționat după un gest bizar FOTO. Și-a lăsat pantalonii în vine în timpul meciului! De ce a recurs la acest „protest”

Corentin Moutet (27 de ani, #32 ATP) a recurs la un gest nesportiv în meciul de luni cu Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #22 ATP), după ce a pierdut un punct.

Corentin Moutet și Alejandro Davidovich Fokina s-au întâlnit în primul tur al turneului de la Hamburg (17-23 mai).

Tenismenul spaniol s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 53 de minute de joc, și s-a calificat în optimi.

Corentin Moutet și-a dat jos pantalonii în timpul meciului

În timpul confruntării cu Fokina, Corentin Moutet și-a pierdut cumpătul după ce a pierdut un punct și a recurs la un gest nesportiv.

Fiind frustrat că nu a mai reușit să prindă mingea, francezul și-a lăsat pantalonii în vine timp de câteva secunde. I-a ridicat înapoi și a continuat partida, dar arbitrul de scaun nu a trecut cu vederea gestul său.

Corentin Moutet a primit doar un avertisment pentru comportament nesportiv, deși putea fi sancționat mai drastic, conform sports.yahoo.com.

Nu se știe încă dacă Corentin Moutet va primi și o amendă.

În urma victoriei obținute luni, Alejandro Davidovich Fokina s-a calificat în optimile turneului de la Hamburg, acolo unde va da peste Alex de Minaur, favoritul numărul 3.

Corentin Moutet pulls his shorts down on court after losing a point. The Frenchman received a warning following the gesture at the Hamburg Open. pic.twitter.com/XnxcK3lJUs — TNT Sports (@tntsports) May 18, 2026

Nu este prima dată când un tenismen își dă jos pantalonii pe teren. În 2004, Marat Safin a recurs la un astfel de gest în meciul cu Felix Mantilla, la Roland Garros.

Atunci, fostul lider ATP și-a dat lăsat pantalonii în vine în semn de bucurie după câștigarea unui punct. Totuși, a fost penalizat cu un punct pentru comportament nesportiv.

Ce este atât de rău în a-ți trage pantalonii în jos ca să sărbătorești? Marat Safin, în 2004

