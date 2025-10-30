„Bine că stă în Paris, nu e departe cu taxiul”  Alexander Bublik l-a înțepat pe Corentin Moutet, după ce l-a eliminat de la Paris Masters » Ce declarase francezul
Foto: IMAGO
Tenis

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 14:15
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 14:15
  • În urmă cu două zile, Corentin Moutet (26 de ani, #32 ATP) a declarat că îl va învinge și îl va trimite acasă pe Alexander Bublik (28 de ani, #16 ATP) de la turneul Paris Masters.
  • Tenismenul kazah l-a învins pe francez în duelul de miercuri, iar apoi i-a transmis un mesaj ironic.

Alexander Bublik l-a învins pe Corentin Moutet cu scorul de 6-3, 7-5, într-o partidă care a durat o oră și 38 de minute.

Alexander Bublik i-a răspuns lui Moutet

Înaintea duelului din șaisprezecimi, Corentin Moutet declarase că vrea să-l învingă pe Bublik și să-l trimită acasă de la turneul de la Paris.

Cu toate acestea, Alexander Bublik a câștigat duelul direct și i-a răspuns ironic adversarului său.

„El a spus că va face tot posibilul să mă trimită acasă, așa că e bine că locuiește în Paris și nu e prea departe cu taxiul”, a spus tenismenul kazah după meci.

În optimi, Alexander Bublik îl va întâlni pe Taylor Fritz, sportivul de pe locul 4 în clasamentul ATP.

Declarațiile lui Corentin Moutet

Cu o zi înainte de meciul cu Bublik, Corentin Moutet era foarte sigur că va obține victoria:

„Știm că este foarte provocator cu ceilalți jucători, că nu respectă ceilalți jucători de tenis. Am avut neînțelegeri în trecut, deoarece el nu reprezintă valorile mele ca sportiv.

Voi fi foarte motivat să-l trimit acasă cu ajutorul publicului”, a spus Corentin Moutet, potrivit puntodebreak.com.

Bublik nu a dat mâna cu Popyrin în turul 1

În primul tur al turneului Paris Masters, Alexander Bublik l-a întâlnit pe australianul Alexei Popyrin. Kazahul s-a impus cu scorul de 6-4, 6-3, dar finalul partidei a fost umbrit de un gest al lui Bublik.

Concret, kazahul a refuzat să dea mâna cu adversarul său la final. Bublik a explicat de ce a ales să facă acest gest.

„Tocmai pentru că, dacă cineva lovește de două ori fileul și nu își cere scuze, ci sărbătorește ca și cum ar fi câștigat ceva, nu văd nimic greșit în asta. Cred că orice persoană rezonabilă ar fi făcut la fel în locul meu.

Pot sărbători și apoi să-și ceară scuze. Nu sunt genul de persoană care să se agațe de asta, dar alții își cer scuze pentru asta.

Există un cod, un fel de etichetă. Dacă cineva nu o respectă, de ce ar trebui să o respect eu pe altcineva?”, a declarat Alexander Bublik, potrivit thetennisgazzette.com.

tenis Paris Masters corentin moutet alexei popyrin alexander bublik
