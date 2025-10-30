„Ai fost mare căpitan la Dinamo...” Basarab Panduru, șocat de prestația lui Dennis Politic: „Nu putea să dribleze un jucător de Liga 2”

Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a vorbit despre evoluția lui Dennis Politic (25 de ani) din meciul Gloria Bistrița - FCSB 1-3.

Politic a intrat pe teren la începutul reprizei secunde, însă nu a reușit să se remarce și rămâne fără gol pentru FCSB din luna august.

Basarab Panduru l-a analizat pe Dennis Politic: „Nu putea să dribleze un jucător de Liga 2”

„Îl văd și pe Politic, te uiți la Politic, faptul că nu joacă îl deranjează. Vine din mare căpitan de la Dinamo și ajungi să... Faptul că nu joci...

Probabil că nu ești puternic, ajungi în situația asta în care, la meciul ăsta, nu putea să dribleze un jucător de Liga 2. E complicată treaba.

Vezi ce înseamnă să nu joci? Un om care făcea lucruri bune, părea că face treabă”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

1,5 milioane de euro este valoarea de piață a lui Dennis Politic, conform transfermarkt.com

Dennis Politic a jucat 564 de minute în cele 18 meciuri disputate pentru FCSB, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 31 de minute pe meci.

În acest interval, pentru „roș-albaștri”, Politic a marcat două goluri.

În sezonul 2024-2025, la Dinamo, el a acumulat 1697 de minute în 27 de partide, având o medie de circa 62 de minute pe joc, dublu față de minutele pe care le-a primit până acum la FCSB.

A înscris șase goluri și a oferit două pase decisive pentru Dinamo în sezonul anterior.

„Câinii” l-au transferat pe Alexandru Musi în schimbul lui Politic (25 de ani) și au încasat 900.000 de euro.

