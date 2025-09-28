„A bătut câmpii!”  Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!”
Cornel Șfaițer. Foto: SPORT Pictures
Liga 2

„A bătut câmpii!” Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 11:05
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 12:49
  • Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele lui Poli Iași, a vorbit despre derapajul lui Tony da Silva (44 de ani) după meciul cu CS Tunari, scor 2-0.

La finalul partidei de sâmbătă, antrenorul gazdelor, a lăsat să se înțeleagă că i s-au solicitat bani pentru a nu mai fi contestat după ce i s-a cerut demisia în ultima perioadă.

Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e  femeia agresată de ploieșteni »  Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”
Citește și
Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e femeia agresată de ploieșteni » Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”
Citește mai mult
Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e  femeia agresată de ploieșteni »  Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”

Cornel Șfaițer, despre derapajul lui Tony da Silva: „A bătut câmpii”

Președintele celor de la Poli Iași a dezvăluit că tehnicianul portughez a fost băgat în ședință și ar fi recunoscut că acest lucru nu s-ar fi întâmplat de fapt

„Am vorbit cu Tony, a zis că nu s-a exprimat corect. I-am zis să-mi spună cine i-a cerut bani să scrie bine despre el și mi-a zis că nimeni nu i-a cerut vreun ban. A bătut câmpii!

L-am avertizat să lase declarațiile aiurea, să-și vadă de echipă, să continue creșterea exprimării, pentru a ne atinge obiectivul, promovarea.

Am adus jucătorii pe care i-a dorit, preocuparea lui trebuie să fie legată sută la sută de echipă și de creșterea calității jocului.

Azi, cu Tunari, am văzut o creștere, mică, față de precedentele trei partide, toată lumea așteaptă continuarea urcușului în etapele următoare.

I-am zis că așa cum a fost criticat de toată lumea, presă, suporteri și conducere, când echipa a jucat prost, așa va fi lăudat dacă echipa va juca bine și va avea rezultate pe măsura așteptărilor”, a declarat Cornel Șfaițer, conform gsp.ro.

Tony da Silva, derapaj la conferința de presă: „Eu nu sunt o curvă, nu mă vând!”

În finalul partidei, Tony da Silva a lăsat să se înțeleagă că i s-au cerut bani pentru a nu mai fi contestat după ce i s-a cerut demisia în ultima perioadă.

„Niciodată Tony nu o să plătească, să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă. Eu niciodată nu o să dau bani să se vorbească frumos de mine sau de Poli Iași.

Noi trebuie să spunem oamenilor adevărul, cum sunt lucrurile. Și unii mi-au cerut așa, și eu nu sunt o curvă, nu mă vând, n-am nevoie să vorbești frumos despre mine sau despre Poli Iași.

Cine iubește Poli Iași trebuie să fie alături întotdeauna. La bine e ușor, la greu… Eu înțeleg că trebuie să vândă ziarele, să fii băgat în seamă de lume.

Eu niciodată nu mă uit la presă, că nu am timp. Nici nu vreau, nici nu merită. Când mă duc la cumpărături, vine lumea, îmi vorbește niște lucruri, eu râd, că sunt numai minciuni.

Niciodată nu o să plătesc pe cineva să vorbească frumos despre mine. N-am făcut-o niciodată nici ca jucător. Sunt curat”, a spus Tony da Silva, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

Citește și

Gol după mai bine de o lună Ianis Stoica a reușit să înscrie din nou în Portugalia!
Stranieri
11:30
Gol după mai bine de o lună Ianis Stoica a reușit să înscrie din nou în Portugalia!
Citește mai mult
Gol după mai bine de o lună Ianis Stoica a reușit să înscrie din nou în Portugalia!
Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem”
Superliga
11:17
Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem”
Citește mai mult
Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
liga 2 Poli Iasi tony da silva cs tunari Cornel Șfaițer
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share