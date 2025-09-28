„A bătut câmpii!”  Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!”

Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele lui Poli Iași, a vorbit despre derapajul lui Tony da Silva (44 de ani) după meciul cu CS Tunari, scor 2-0.

La finalul partidei de sâmbătă, antrenorul gazdelor, a lăsat să se înțeleagă că i s-au solicitat bani pentru a nu mai fi contestat după ce i s-a cerut demisia în ultima perioadă.

Cornel Șfaițer, despre derapajul lui Tony da Silva: „A bătut câmpii”

Președintele celor de la Poli Iași a dezvăluit că tehnicianul portughez a fost băgat în ședință și ar fi recunoscut că acest lucru nu s-ar fi întâmplat de fapt

„Am vorbit cu Tony, a zis că nu s-a exprimat corect. I-am zis să-mi spună cine i-a cerut bani să scrie bine despre el și mi-a zis că nimeni nu i-a cerut vreun ban. A bătut câmpii!

L-am avertizat să lase declarațiile aiurea, să-și vadă de echipă, să continue creșterea exprimării, pentru a ne atinge obiectivul, promovarea.

Am adus jucătorii pe care i-a dorit, preocuparea lui trebuie să fie legată sută la sută de echipă și de creșterea calității jocului.

Azi, cu Tunari, am văzut o creștere, mică, față de precedentele trei partide, toată lumea așteaptă continuarea urcușului în etapele următoare.

I-am zis că așa cum a fost criticat de toată lumea, presă, suporteri și conducere, când echipa a jucat prost, așa va fi lăudat dacă echipa va juca bine și va avea rezultate pe măsura așteptărilor”, a declarat Cornel Șfaițer, conform gsp.ro.

Tony da Silva, derapaj la conferința de presă: „Eu nu sunt o curvă, nu mă vând!”

În finalul partidei, Tony da Silva a lăsat să se înțeleagă că i s-au cerut bani pentru a nu mai fi contestat după ce i s-a cerut demisia în ultima perioadă.

„Niciodată Tony nu o să plătească, să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă. Eu niciodată nu o să dau bani să se vorbească frumos de mine sau de Poli Iași.

Noi trebuie să spunem oamenilor adevărul, cum sunt lucrurile. Și unii mi-au cerut așa, și eu nu sunt o curvă, nu mă vând, n-am nevoie să vorbești frumos despre mine sau despre Poli Iași.

Cine iubește Poli Iași trebuie să fie alături întotdeauna. La bine e ușor, la greu… Eu înțeleg că trebuie să vândă ziarele, să fii băgat în seamă de lume.

Eu niciodată nu mă uit la presă, că nu am timp. Nici nu vreau, nici nu merită. Când mă duc la cumpărături, vine lumea, îmi vorbește niște lucruri, eu râd, că sunt numai minciuni.

Niciodată nu o să plătesc pe cineva să vorbească frumos despre mine. N-am făcut-o niciodată nici ca jucător. Sunt curat”, a spus Tony da Silva, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

