Dat afară de la Craiova Omul lui Mihai Rotaru ar fi fost înlăturat din Bănie 

Universitatea Craiova II ar fi rămas fără antrenor după demiterea lui Corneliu Papură.

Decizia conducerii ar fi venit după rezultatul din ultima etapă a Ligii 3, 2-2 cu Cetatea Turnu Măgurele.

Echipa secundă a Universității Craiova luptă pentru un loc în Liga 2 în sezonul viitor, însă rezultatele din startul campionatului par să-l fi nemulțumit pe Mihai Rotaru.

Corneliu Papură ar fi fost demis de la Universitatea Craiova II

Papură este unul dintre apropiații lui Rotaru, fiind numit în 4 rânduri principal la echipa mare, în momentele dificile ale oltenilor. A intrat în club încă din 2013, când echipa a primit de la FRF loc în Liga 2 și a mai ocupat funcțiile de antrenor secund, scouter și antrenor principal la juniori.

De această dată, antrenorul echipei secunde ar fi fost dat afară, ca urmare a rezultatului din ultima etapă, 2-2 cu Cetatea Turnu Măgurele, care l-ar fi nemulțumit complet pe finațator, potrivit sport.ro.

În același timp, oltenii i-ar fi găsit deja și înlocuitor lui Papură. Este vorba despre Ștefan Florescu, considerat unul dintre cei mai promițători antrenori formați în cadrul Academiei Universității Craiova.

Trofeele aduse de Ștefan Florescu în Bănie:

Liga Elitelor U17 (2022)

Liga de Tineret (2023

Supercupa de Tineret (2023)

Universitatea Craiova II se află pe locul 4 în Seria 5 din Liga 3, cu 12 puncte adunate după 7 etape.

Primele două poziții sunt ocupate de LPS Clinceni și Turnu Măgurele, cu 17, respectiv 15 puncte, fiind singurele echipe neînvinse până acum.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport