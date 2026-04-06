„Regretăm că finala nu s-a decis pe teren” Corona Brașov, mesaj pentru suporteri după ce a pierdut finala Cupei României dintr-un motiv incredibil

Corona Brașov a emis, marți, un comunicat de presă, după ce a pierdut finala Cupei României la volei masculin din cauza unei erori imense comise de staff.

Finala s-a disputat, duminică, în Sala Polivalentă din Blaj și nu a fost lipsită de spectacol. Cu toate acestea, o mare eroare comisă de Corona Brașov a decis câștigătoarea Cupei.

SCM Zalău s-a impus cu scorul de 3-1 (20-25, 27-25, 25-14, 25-0).

Corona Brașov: „Regretăm că rezultatul nu s-a decis exclusiv pe teren”

În comunicat, gruparea brașoveană explică ce s-a întâmplat la partida cu Zalău și își exprimă regretul față de rezultatul din finala Cupei.

„Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov își exprimă regretul sincer în fața suporterilor echipei de volei masculin pentru deznodământul partidei din finala Cupei României, în care echipa Brașovului a pierdut meciul la masa verde.

O eroare survenită în contextul meciului, amplificată de emoțiile și tensiunea unei confruntări de o asemenea importanță, a condus la o situație care a costat echipa noastră setul al patrulea și, implicit, meciul.

Această situație afectează profund atât staff-ul tehnic, cât și jucătorii, care își doreau să ofere suporterilor un spectacol sportiv de calitate și, de ce nu, o victorie.

Regretăm faptul că această finală nu s-a decis exclusiv pe teren, în spiritul competiției sportive, ci în urma unei erori umane. Considerăm acest moment unul dificil, dar unul din care avem de învățat, astfel încât să nu se mai repete în viitor, indiferent de disciplina sportivă.

Le mulțumim suporterilor pentru susținerea constantă și îi asigurăm că rămânem fideli performanței și muncii asidue. Îi așteptăm alături de noi la meciurile viitoare ale echipei și promitem că vom face tot posibilul pentru a nu-i dezamăgi”, a transmis Corona Brașov.

Ce s-a întâmplat la finala Cupei României

Partida dintre cele două echipe a fost una echilibrată de-a lungul celor patru seturi. Primul a fost câștigat de Corona Brașov, deținătoarea trofeului, cu scorul de 25-20.

SCM Zalău și-a revenit și a câștigat următoarele două seturi cu scorul de 27-25 și 25-14, reușind astfel să preia conducerea.

Deși Corona Brașov a câștigat al patrulea set cu scorul de 34-32, rezultat care ar fi trimis partida în setul decisiv, SCM Zalău a câștigat uimitor partida.

La scorul de 23-23, antrenorul Coronei Brașov, Maurizio Castellano, l-a introdus în teren pe spaniolul Ignacio Sanchez în locul românului Ștefan Lupu.

Astfel, fără să-și dea seama, echipa a încălcat regulamentul de a avea minimum doi jucători români pe teren în timpul partidei și a pierdut al patrulea set la „masa verde”, scor 0-25. În acel moment, singurul român al celor de la Corona aflat în joc era Mihai Popovici.

