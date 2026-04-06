Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit detalii despre accidentarea lui Cătălin Vulturar (22 de ani).

Mijlocașul Rapidului a fost schimbat în minutul 34 al partidei cu U Cluj, scor 1-2, fiind înlocuit de Hromada. Vulturar deschisese scorul pe Giulești în minutul 20.

Victor Angelescu: „Cel mai optimist scenariu e să-l pierdem două meciuri”

Președintele Rapidului a anunțat că Vulturar a fost supus, luni seară, unui control RMN, existând posibilitatea unei accidentări la ligamente, ceea ce ar însemna că jucătorul ar trebui să fie supus unei intervenții medicale.

Mai mult, conducătorul giuleștenilor a anunțat că, în cel mai fericit caz, Cătălin Vulturar va rata următoarele două partide.

„A efectuat un RMN mai devreme. Sper să nu fie ceva la ligament și să fie nevoie de operație. Oricum, lipsește minimum două meciuri.

Dacă e vorba despre operație, e clar că nu-l mai putem folosi sezonul ăsta și pierde și perioada din vară. Cea mai optimistă variantă e să-l pierdem două meciuri.”

700.000 de euro este cota lui Cătălin Vulturar, conform Transfermarkt

În acest sezon, Vulturar a jucat 25 de meciuri în tricoul Rapidului, reușind să înscrie două goluri.

Meciurile pe care le mai are de disputat Rapid în acest sezon:

Rapid - FC Argeș, 13 aprilie

Universitatea Craiova - Rapid, 19 aprilie

Dinamo - Rapid, 25 aprilie

Rapid - CFR Cluj, 2 mai

U Cluj - Rapid, 9 mai

FC Argeș - Rapid, 16 mai

Rapid - Universitatea Craiova, 23 mai

VIDEO Mendy marchează golul victoriei în Giulești și U Cluj rămâne lider

