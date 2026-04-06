„Nu înțeleg reacțiile fanilor” Victor Angelescu, uluit de conflictul dintre ultrași și jucători + Bogdan Cosmescu: „Dacă mâine aruncă un cuțit?!”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre incidentele de la finalul partidei cu U Cluj, scor 1-2.

Despre conflictul dintre ultrași și jucătorii giuleșteni a vorbit și comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu.

După fluierul de final, jucătorii au mers în fața galeriei, așa cum obișnuiesc la toate partidele, însă au fost înjurați, iar portarul de rezervă al echipei, Dejan Iliev, a fost lovit cu bățul de la tobă, care a fost aruncat de unul dintre suporteri.

Victor Angelescu: „Nu pot să înțeleg reacțiile fanilor”

Întrebat ce părere are despre incidentele de după meci, dar și despre gestul lui Onea, care le-a returnat bățul suporterilor, Angelescu a declarat:

„Trebuia să-l lase acolo sub formă de protest? Nu mi se pare, e mai urât ce s-a întâmplat, nu mi se pare absolut deloc OK să arunci cu un băț de tobă în jucători. Acum îi dăm lui Onea în cap că l-a dat înapoi?

E unul dintre momentele în care nu înțeleg reacțiile fanilor. Pot să mă pun în locul lor și să înțeleg că aveam un culoar favorabil, că la pauză eram pe locul 1, că am făcut un sezon bun, dar sunt niște reacții de parcă am terminat pe locul șase a nu știu câta oară.

Cred că se pot cere filmări de la stadion. Nu-mi dau seama dacă ajută, pentru că acele camere nu au o rezoluție foarte bună, dar ele există și meciul este filmat. Acum, să-ți dai seama de pe camere, să faci zoom...”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Angelescu a vorbit și despre dialogul pe care Alex Dobre l-a avut cu suporterii de la tribuna 1.

„Nu știu exact ce le-a spus, dar nu mi se pare că are o reacție atât de deplasată. Din mimică, pare că-i spune «Vino tu și joacă», dar n-am vorbit după meci ca să știu ce i-a spus”.

Bogdan Cosmescu: „Bățul de tobă este un obiect foarte contondent”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a vorbit la rândul său despre imaginile din Giulești, subliniind că bățul de la tobă este un obiect care ar putea provoca răni grave:

„Fac o precizare. Bățul ăla de tobă este foarte contondent, să nu-și închipuie cineva că este un creion, un tub. Bățul ăla este făcut dintr-un material dur și foarte greu.

(n.r. - despre declarațiile lui Angelescu referitor la camerele de pe Giulești) Dacă nu au rezoluție bună de ce le mai punem? Dacă nu ne ajută să identificăm un cetățean care azi dă cu un băț de tobă, mâine cu o piatra, poimâine cu un cuțit... de ce le mai punem?”.

