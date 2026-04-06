Cupa României, decisă după o eroare imensă Modul incredibil în care  SCM Zalău a câștigat trofeul la volei masculin
Foto: Sport Pictures
Cupa României, decisă după o eroare imensă Modul incredibil în care SCM Zalău a câștigat trofeul la volei masculin

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 14:12
  • SCM Zalău a câștigat, duminică, Cupa României la volei masculin, după ce a învins-o pe Corona Brașov cu scorul de 3-1 (20-25, 27-25, 25-14, 25-0).

Finala s-a disputat la Sala Polivalentă din Blaj și nu a fost lipsită de spectacol. Cu toate acestea, o mare eroare comisă de Corona Brașov a decis câștigătoarea Cupei României.

SCM Zalău a câștigat Cupa României la volei masculin

Partida dintre cele două echipe a fost una echilibrată de-a lungul celor patru seturi. Primul a fost câștigat de Corona Brașov, deținătoarea trofeului, cu scorul de 25-20.

SCM Zalău și-a revenit și a câștigat următoarele două seturi cu scorul de 27-25 și 25-14, reușind astfel să preia conducerea.

Deși Corona Brașov a câștigat al patrulea set cu scorul de 34-32, rezultat care ar fi trimis partida în setul decisiv, SCM Zalău a câștigat uimitor partida.

La scorul de 23-23, antrenorul Coronei Brașov, Maurizio Castellano, l-a introdus în teren pe spaniolul Ignacio Sanchez în locul românului Ștefan Lupu.

Astfel, fără să-și dea seama, echipa a încălcat regulamentul de a avea minimum doi jucători români pe teren în timpul partidei și a pierdut al patrulea set la „masa verde”, scor 0-25. În acel moment, singurul român al celor de la Corona aflat în joc era Mihai Popovici.

„În urma verificărilor efectuate conform regulamentului, s-a constatat o nerespectare a prevederilor privind obligativitatea menținerii în teren a minimum doi jucători români pe durata desfășurării partidei”, a transmis Federație Română de Volei, pe site-ul oficial.

În urma greșelii imense comise de Corona Brașov, SCM Zalău a câștigat pentru prima dată Cupa României, sub actuala denumire.

Trofeul Cupei României la volei masculin a fost adus pentru a șasea oară în orașul Zalău, după victoriile obținute de echipe în anii 1998, 1999, 2012, 2015 și 2016.

În semifinale, SCM Zalău a eliminat campioana Dinamo Bucureşti, în timp ce Corona Braşov a trecut de Arcada Galaţi.

