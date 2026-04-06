U Craiova - CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani) a avut o criză de nervi în prima repriză a partidei din Bănie.

Antrenorul formației din Gruia a reacționat dur în urma unui duel între Romanchuk și Biliboc, fiind „taxat” rapid de arbitrul partidei.

În minutul 28 al partidei, Lorenzo Biliboc avea controlul balonului în apropierea marginii terenului, moment în care a fost presat de Romanchuk, care a avut o intervenție asupra tânărului atacant.

Faza s-a desfășurat foarte aproape de zona băncilor tehnice, iar Daniel Pancu a reclamat un atac mult mai dur față de cum a părut pe imaginile de la TV sau în opinia „centralului”, care nu a fluierat.

Acesta a protestat vehement pe margine, i-a reproșat ceva arbitrului de rezervă, iar apoi a văzut cartonașul galben din partea „centralului” Marcel Bîrsan.

Pentru că mingea a ieșit în afara terenului, iar arbitrul nu a dictat fault, jocul s-a reluat apoi cu aruncare de la margine pentru U Craiova, tehnicianul așezându-se apoi pe bancă, foarte iritat de decizia anterioară.

