Dinamo a făcut anunțul „Câinii” și-au definitivat lotul » Care sunt cele 22 de nume: „Viitorul începe azi ”

Dinamo și-a format în această vară o echipă secundă, în Liga 3

Roș-albii au anunțat azi care e lotul complet și cine face parte din staff-ul care se va ocupa de „satelit”

În așteptarea fuziunii cu CS Dinamo, care încă trebuie pusă la punct clar, iar situația se prelungește, FC Dinamo va avea o altă echipă secundă din acest sezon, după ce s-a asociat cu FC Player.

Lotul va fi compus din 22 de jucători, pregătiți de un staff format din 6 persoane, care îl include pe fostul căpitan dinamovist Răzvan Patriche, retras din cariera de jucător vara aceasta.

Dinamo nu a mai avut echipă secundă din sezonul 2021-2022.

Cum va arăta Dinamo 2

„Viitorul începe azi, Dinamo de poimâine!

În paralel, la Liga 3 se formează trupa de rezervă, laboratorul în care se testează caractere, nu doar sisteme de joc.

Dinamo de poimâine e copilul pe care îl vezi alergând printre jaloane și îți dai seama că, dacă are noroc și răbdare, într-o zi va auzi fluierul unui derby.

Dinamo de poimâine e desenul făcut cu creionul înainte de a începe pictura. Sunt cei mai tineri dintre tineri, băieții care au încă genunchii pătați de la antrenamente și ochii mari atunci când intră pe un stadion adevărat.

Joacă în Liga a 3-a, la Dinamo 2, sau își fac ucenicia în echipe din același eșalon, acolo unde fotbalul nu are lumini de nocturnă, dar are aceeași pasiune crudă și pură. Sunt flacăra mică pe care o ocrotești, ca să ajungă să ardă mare.

Și dacă privim atent, în ei e tot ce are mai frumos clubul, tinerețe, curaj, poftă de joc și sentimentul că viitorul, oricât de îndepărtat pare, se construiește de azi”, au scris dinamoviștii pe pagina oficială.

Lotul de jucători pentru Dinamo 2 este următorul:

Portar:

Vlad Cherciu – 2008

Ungureanu Costin Gabriel – 2008

Mario Alexandru Din-Licaciu – 2008

Fundași:

Enache Mihai – 2008

Năstase Adrian – 2008

Oprea Raul – 2008

Stoican David – 2008

Oancea Cristi – 2008

Mijlocași:

N’Giuwu Matteo – 2008

Tarbu Răzvan – 2008

Pintilie Ștefan – 2008

Lazăr Denis – 2008

Panga Nicholas – 2008

Iordache Cătălin – 2008

Creangă David – 2008

Mititelu Erik – 2008

Bambu Andrei – 2008

Atacanți:

Marinescu Luca – 2008

Dina Octavian – 2008

Savu Daniel – 2008

Sorea Vasile – 2008

Lucas Draghia – 2007

Staff-ul tehnic:

Tcaci Petru – Antrenor Principal

Patriche Răzvan – Antrenor Asistent

Bagrin Oleg – Antrenor Asistent

Salah Ben – Preparator fizic

Vicentiu Dragomir – Antrenor Portari

Constantin Stoian – Team Manager

Derby Dinamo 2 - FCSB 2 în Liga 3

Dinamo 2 va juca în Seria 3 din Liga 3 2025-2026, și se va duela cu: Înainte Modelu, Dunărea Călărași, FC Voluntari 2, Recolta Gheorghe Doja, SC Popești - Leordeni, CS Agigea, Agricola Borcea, Gloria Băneasa, Axiopolis Cernavodă, Progresul Fundulea, FCSB 2.

