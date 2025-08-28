Dinamo a făcut anunțul „Câinii” și-au definitivat lotul » Care sunt cele 22 de nume: „Viitorul începe azi ”

- Dinamo și-a format în această vară o echipă secundă, în Liga 3
- Roș-albii au anunțat azi care e lotul complet și cine face parte din staff-ul care se va ocupa de „satelit”
În așteptarea fuziunii cu CS Dinamo, care încă trebuie pusă la punct clar, iar situația se prelungește, FC Dinamo va avea o altă echipă secundă din acest sezon, după ce s-a asociat cu FC Player.
Lotul va fi compus din 22 de jucători, pregătiți de un staff format din 6 persoane, care îl include pe fostul căpitan dinamovist Răzvan Patriche, retras din cariera de jucător vara aceasta.
Dinamo nu a mai avut echipă secundă din sezonul 2021-2022.
Cum va arăta Dinamo 2
„Viitorul începe azi, Dinamo de poimâine!
În paralel, la Liga 3 se formează trupa de rezervă, laboratorul în care se testează caractere, nu doar sisteme de joc.
Dinamo de poimâine e copilul pe care îl vezi alergând printre jaloane și îți dai seama că, dacă are noroc și răbdare, într-o zi va auzi fluierul unui derby.
Dinamo de poimâine e desenul făcut cu creionul înainte de a începe pictura. Sunt cei mai tineri dintre tineri, băieții care au încă genunchii pătați de la antrenamente și ochii mari atunci când intră pe un stadion adevărat.
Joacă în Liga a 3-a, la Dinamo 2, sau își fac ucenicia în echipe din același eșalon, acolo unde fotbalul nu are lumini de nocturnă, dar are aceeași pasiune crudă și pură. Sunt flacăra mică pe care o ocrotești, ca să ajungă să ardă mare.
Și dacă privim atent, în ei e tot ce are mai frumos clubul, tinerețe, curaj, poftă de joc și sentimentul că viitorul, oricât de îndepărtat pare, se construiește de azi”, au scris dinamoviștii pe pagina oficială.
Lotul de jucători pentru Dinamo 2 este următorul:
Portar:
- Vlad Cherciu – 2008
- Ungureanu Costin Gabriel – 2008
- Mario Alexandru Din-Licaciu – 2008
Fundași:
- Enache Mihai – 2008
- Năstase Adrian – 2008
- Oprea Raul – 2008
- Stoican David – 2008
- Oancea Cristi – 2008
Mijlocași:
- N’Giuwu Matteo – 2008
- Tarbu Răzvan – 2008
- Pintilie Ștefan – 2008
- Lazăr Denis – 2008
- Panga Nicholas – 2008
- Iordache Cătălin – 2008
- Creangă David – 2008
- Mititelu Erik – 2008
- Bambu Andrei – 2008
Atacanți:
- Marinescu Luca – 2008
- Dina Octavian – 2008
- Savu Daniel – 2008
- Sorea Vasile – 2008
- Lucas Draghia – 2007
Staff-ul tehnic:
- Tcaci Petru – Antrenor Principal
- Patriche Răzvan – Antrenor Asistent
- Bagrin Oleg – Antrenor Asistent
- Salah Ben – Preparator fizic
- Vicentiu Dragomir – Antrenor Portari
- Constantin Stoian – Team Manager
Derby Dinamo 2 - FCSB 2 în Liga 3
Dinamo 2 va juca în Seria 3 din Liga 3 2025-2026, și se va duela cu: Înainte Modelu, Dunărea Călărași, FC Voluntari 2, Recolta Gheorghe Doja, SC Popești - Leordeni, CS Agigea, Agricola Borcea, Gloria Băneasa, Axiopolis Cernavodă, Progresul Fundulea, FCSB 2.