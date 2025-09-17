Bani publici pentru promovare Clubul istoric atacă revenirea în Liga 1 cu finanțare de 1 milion de euro de la Primărie
Corvinul Hunedoara a primit o finanțare consistentă din partea autorităților locale.
Liga 2

Bani publici pentru promovare Clubul istoric atacă revenirea în Liga 1 cu finanțare de 1 milion de euro de la Primărie

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 15:20
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 15:20
  • Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, a primit o finanțare consistentă din partea autorităților locale.

Corvinul Hunedoara este liderul momentului în Liga 2, cu 16 puncte după 6 etape. Începutul de sezon arată clar că echipa lui Florin Maxim are ambiții mari și atacă cu încredere revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc după 33 de ani.

În colaps financiar  Clubul de tradiție a solicitat intrarea în  insolvență » Datorii imense acumulate în 2024
În colaps financiar Clubul de tradiție a solicitat intrarea în insolvență » Datorii imense acumulate în 2024
În colaps financiar  Clubul de tradiție a solicitat intrarea în  insolvență » Datorii imense acumulate în 2024

Corvinul a primit aproape un milion de euro din bani publici

Performanțele de pe teren sunt susținute și de o finanțare consistentă din partea autorităților locale.

În Monitorul Oficial al României, din 16 septembrie, a fost publicat un anunț de atribuire a finanțării pentru proiectul „Pregătirea și participarea ACS F.C. Corvinul 1921 Hunedoara la competițiile organizate de Federația Română de Fotbal”.

  • Valoarea nerambursabilă aprobată este de 4.980.000 lei, aproximativ 1 milion de euro.

Este un salt semnificativ față de sezonul 2023-2024, când Corvinul, câștigătoare a Cupei României și participantă în Europa League, a avut un buget de salarii pentru jucători și staff de 40.000 de euro pe lună, 480.000 de euro pe an.

Corvinul a primit dreptul de promovare după ce s-a transformat în club de drept privat

Corvinul a primit anul acesta dreptul de promovare în Superliga. În luna iulie, FRF a aprobat cesionarea activității sportive de la Clubul Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara, entitate de drept public, către Asociația Club Sportiv F.C. Corvinul Hunedoara 1921, club de drept privat.

Potrivi legii, cluburile sportive de drept privat pot solicita finanțare nerambursabilă dacă respectă anumite criterii:

  • Recunoaștere legală - să fie o structură sportivă recunoscută conform legii (Ordin 130/2006 al Președintelui Agenției Naționale de Sport).
  • Afiliere la federație - să facă dovada afilierei la Federația Sportivă Națională de specialitate și/sau la Asociația pe ramură de sport.
  • Situația financiară - să depună situația financiară la 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent.
  • Lipsa datoriilor - să nu aibă obligații de plată exigibile către instituția publică finanțatoare, precum și impozite, taxe și contribuții sociale către stat.
  • Litigii - să nu se afle în litigiu cu instituția publică finanțatoare.
  • Acuratețea informațiilor - să nu furnizeze informații false în documentele cererii de finanțare.
  • Respectarea legislației și regulamentelor - să nu încalce dispozițiile statutare, actele constitutive, regulamentele proprii sau legea.
  • Contribuție proprie - să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.
  • Situația juridică - să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare și să nu fie în stare de dizolvare/lichidare conform legii.
  • Depunerea cererii - să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.
1 trofeu
are Corvinul în palmares, Cupa României cucerită în ediția 2023-2024, după o finală cu Oțelul Galați, câștigată la penalty-uri

E greu în Liga 2 fără finanțare din bani publici

În timp ce Corvinul Hunedoara beneficiază de aproape un milion de euro din bani publici pentru a-și susține obiectivul de promovare în Superliga, ASA Târgu Mureș, unul dintre principalii săi rivali din Liga 2, a transmis un mesaj public autorităților locale pentru a primii finanțare.

Aș vrea să punctez și să spun că nu am primit niciun fel de finanțare din partea autorităților locale până în prezent și că, la nivel de sponsori privați, avem destul de puțini. În fapt, avem unul singur, care până acum a susținut întreaga activitate a clubului nostru.

Vreau să fac din nou un apel și o invitație deschisă către toată lumea care dorește să vină în sprijinul nostru, atât autorități locale, cât și privați”, a declarat Liviu Muruțan, președintele celor de la ASA Târgu Mureș, la finalul lunii august când echipa se afla pe primul loc în Liga 2.

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul Hunedoara616
2FC Bihor615
3ASA Târgu Mureș613
4Chindia Târgoviște613
5Steaua București*613
6FC Voluntari613
7Concordia Chiajna610
8CSM Reșița610
9CS Afumați*610
10Metalul Buzău610
11Sepsi610
12Ceahlăul Piatra Neamț610
13Poli Iași68
14FC Bacău66
15CS Tunari*66
16Gloria Bistrița*66
17CS Dinamo*65
18Muscelul Câmpulung64
19CSM Slatina*63
20CSC Dumbrăvița*63
21CSC Șelimbăr*60
22Olimpia Satu Mare*60
* Nu au drept de promovare

