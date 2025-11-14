Dinamo, record negativ Echipa lui Paulo Pereira, fără puncte și după meciul cu Nantes » Situație  fără precedent pentru „dulăi”

- Dinamo a fost învinsă de HBC Nantes, scor 28-35, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal masculin.
- „Dulăii” au ajuns astfel la a șaptea înfrângere consecutivă și au bifat cea mai lungă serie negativă a echipei într-o competiție.
Dinamo este de nerecunoscut în această ediție a Ligii Campionilor. A ratat o nouă șansă de a obține primele puncte din stagiunea 2025 - 2026.
HBC Nantes - Dinamo 35-28. „Dulăii” au suferit a șaptea înfrângere în Liga Campionilor EHF
Formația antrenată de Paulo Pereira nu a avut nicio șansă în fața medaliatei cu bronz din sezonul precedent. Dinamo a fost aproape de adversar doar în startul partidei.
Ulterior, Nantes s-a distanțat cu pași repezi pe tabelă. În repriza secundă, francezii au condus și la 12 goluri diferență!
Cei mai buni marcatori ai fiecărei formații:
- Nantes: Noam Leopold 9 goluri, Tournat 6, Minne 5, Abdi 4, Briet 2, Lagarde 1
- Dinamo: Iosif Andrei Buzle 5 goluri, Lumbroso 4, Pelayo 3, Pascual Garcia 3, Vujovic 2, Negru 2, Stanciuc 2
Pentru Dinamo urmează un nou meci în compania celor de la HBC Nantes. De această dată, partida va avea loc la București, pe 20 noiembrie.
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Fuchse Berlin
|7
|14
|2
|Aalborg
|7
|11
|3
|HBC Nantes
|7
|8
|4
|Veszprem
|7
|8
|5
|Sporting
|7
|8
|6
|Kielce
|7
|5
|7
|Kolstad
|7
|2
|8
|Dinamo București
|7
|0
*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off