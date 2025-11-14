Dinamo, record negativ Echipa lui Paulo Pereira, fără puncte și după meciul cu Nantes » Situație  fără precedent pentru „dulăi”

Dinamo a fost învinsă de HBC Nantes, scor 28-35, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal masculin.

„Dulăii” au ajuns astfel la a șaptea înfrângere consecutivă și au bifat cea mai lungă serie negativă a echipei într-o competiție.

Dinamo este de nerecunoscut în această ediție a Ligii Campionilor. A ratat o nouă șansă de a obține primele puncte din stagiunea 2025 - 2026.

HBC Nantes - Dinamo 35-28 . „Dulăii” au suferit a șaptea înfrângere în Liga Campionilor EHF

Formația antrenată de Paulo Pereira nu a avut nicio șansă în fața medaliatei cu bronz din sezonul precedent. Dinamo a fost aproape de adversar doar în startul partidei.

Ulterior, Nantes s-a distanțat cu pași repezi pe tabelă. În repriza secundă, francezii au condus și la 12 goluri diferență!

Cei mai buni marcatori ai fiecărei formații:

Nantes: Noam Leopold 9 goluri, Tournat 6, Minne 5, Abdi 4, Briet 2, Lagarde 1

Dinamo: Iosif Andrei Buzle 5 goluri, Lumbroso 4, Pelayo 3, Pascual Garcia 3, Vujovic 2, Negru 2, Stanciuc 2

Pentru Dinamo urmează un nou meci în compania celor de la HBC Nantes. De această dată, partida va avea loc la București, pe 20 noiembrie.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 7 14 2 Aalborg 7 11 3 HBC Nantes 7 8 4 Veszprem 7 8 5 Sporting 7 8 6 Kielce 7 5 7 Kolstad 7 2 8 Dinamo București 7 0

*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off

