„E doar o formalitate" Dinamo s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan pentru prelungirea contractului » Căpitanul, lăudat de conducere
Cătălin Cîrjan FOTO: Sport Pictures
„E doar o formalitate” Dinamo s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan pentru prelungirea contractului » Căpitanul, lăudat de conducere

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.01.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 12:08
  • Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan (23 de ani).

După ce a refuzat oferta de patru milioane de euro de la Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan este aproape de o prelungire a contractului cu Dinamo. Actuala înțelegere expiră în vara anului 2027.

Cătălin Cîrjan, aproape de prelungirea contractului cu Dinamo

Întrebat despre situația lui Cătălin Cîrjan, Cosmin Mihalescu a declarat că Dinamo este foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu mijlocașul.

„Mai e un singur aspect care e de clarificat acolo. Pe sume suntem înțeleși, e vorba doar de structură și cred că e doar o formalitate.

Cătă e trup și suflet. Și acolo la Săftica e primul, la antrenamente, ultimul care pleacă acasă. Toate protocoalele de recuperare pe care și le face, și le face singur.

E un exemplu de profesionalism și chimia cu Dinamo cred că s-a văzut din primele lui jocuri”, a declarat Cosmin Mihalescu, conform fanatik.ro.

Transmite o energie foarte bună colegilor, transmite acest suflu pe care vrem să-l insuflăm tuturor jucătorilor de la Dinamo. Cosmin Mihalescu, director sportiv Dinamo

În actualul sezon, căpitanul lui Dinamo a jucat 24 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 5 pase de gol.

2,5 milioane de euro
este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt
