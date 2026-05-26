Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă” +28 foto
Evangelos Marinakis. Foto: Captură „X”
Campionate

Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 18:45
  • Evangelos Marinakis (58 de ani), patronul lui Nottingham Forest și al lui Olympiacos, a fost implicat într-un incident în tribune înaintea finalei Euroligii de baschet dintre Olympiacos și Real Madrid, disputată la Atena.

Marinakis a intrat într-o dispută cu Grigoris Dimitriadis, nepotul și fostul consilier apropiat al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, potrivit presei britanice.

FCSB, probleme în defensivă? Mai mulți jucători importanți au ajuns la final de contract: „Unii nu vor primi prelungire”
Citește și
FCSB, probleme în defensivă? Mai mulți jucători importanți au ajuns la final de contract: „Unii nu vor primi prelungire”
Citește mai mult
FCSB, probleme în defensivă? Mai mulți jucători importanți au ajuns la final de contract: „Unii nu vor primi prelungire”

Evangelos Marinakis s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”

În imaginile apărute pe rețelele de socializare, patronul lui Nottingham Forest pare să îi spună ceva acestuia, după care îl lovește peste față.

Cei doi sunt despărțiți de o barieră și de agenții de securitate, iar în urma incidentului Marinakis a fost surprins cu tricoul rupt și cu o urmă vizibilă sub ochi.

Conflictul din zona VIP a continuat, iar o persoană aflată în apropierea lui Marinakis pare că aruncă un fular al lui Olympiacos în direcția lui Dimitriadis.

În incident ar fi fost implicat și Kostas Karapapas, vicepreședintele lui Olympiacos, conform thesun.co.uk.

Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X”
Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X”

Galerie foto (28 imagini)

Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X” Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X” Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X” Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X” Evangelos Marinakis, implicat într-un incident la finala Euroligii de baschet. Foto: Captură „X”
+28 Foto
labels.photo-gallery

Evangelos Marinakis susține că incidentul a pornit după ce ar fi fost provocat de Grigoris Dimitriadis.

„Treceam pe acolo și l-am văzut făcând niște grimase. I-am spus: «Nu crezi că ai exagerat? Nu înțelegi unde duc toate acestea?».

Atunci Dimitriadis m-a scuipat. I-am dat o palmă și, după aceea, mi-a rupt haina”, a declarat Marinakis, conform zougla.gr.

De cealaltă parte, apropiații lui Dimitriadis și martori citați de publicația greacă Zougla susțin că Marinakis s-ar fi apropiat de el, i-ar fi șoptit o insultă la ureche și apoi l-ar fi lovit, moment în care Dimitriadis a reacționat și l-a tras de tricou.

92-85
a fost scorul cu care Olympiacos a câștigat finala Euroligii împotriva lui Real Madrid. Marinakis se afla la meci pentru a susține clubul grec

În aceeași zi, Nottingham Forest a încheiat sezonul din Premier League cu o remiză, 1-1, împotriva celor de la Bournemouth. Formația engleză a terminat campionatul pe locul 16, cu 44 de puncte.

Marinakis a preluat Nottingham Forest în 2017, după ce anterior intrase în conducerea lui Olympiacos.

Citește și

„O greșeală” Pancu nu înțelege boicotul Peluzei Nord la reeditarea sfertului UEFAntastic + Lovin: „Noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului”
Superliga
16:11
„O greșeală” Pancu nu înțelege boicotul Peluzei Nord la reeditarea sfertului UEFAntastic + Lovin: „Noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului”
Citește mai mult
„O greșeală” Pancu nu înțelege boicotul Peluzei Nord la reeditarea sfertului UEFAntastic + Lovin: „Noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului”
Șumudică îl contrazice pe Pancu Antrenorul liber de contract laudă condițiile de la CFR: „Un club foarte bine pus la punct”
Superliga
16:08
Șumudică îl contrazice pe Pancu Antrenorul liber de contract laudă condițiile de la CFR: „Un club foarte bine pus la punct”
Citește mai mult
Șumudică îl contrazice pe Pancu Antrenorul liber de contract laudă condițiile de la CFR: „Un club foarte bine pus la punct”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Real Madrid baschet olympiacos euroliga nottingham Evangelos Marinakis
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share