Evangelos Marinakis (58 de ani), patronul lui Nottingham Forest și al lui Olympiacos, a fost implicat într-un incident în tribune înaintea finalei Euroligii de baschet dintre Olympiacos și Real Madrid, disputată la Atena.

Marinakis a intrat într-o dispută cu Grigoris Dimitriadis, nepotul și fostul consilier apropiat al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, potrivit presei britanice.

Evangelos Marinakis s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „ M-a scuipat. I-am dat o palmă”

În imaginile apărute pe rețelele de socializare, patronul lui Nottingham Forest pare să îi spună ceva acestuia, după care îl lovește peste față.

Cei doi sunt despărțiți de o barieră și de agenții de securitate, iar în urma incidentului Marinakis a fost surprins cu tricoul rupt și cu o urmă vizibilă sub ochi.

Conflictul din zona VIP a continuat, iar o persoană aflată în apropierea lui Marinakis pare că aruncă un fular al lui Olympiacos în direcția lui Dimitriadis.

În incident ar fi fost implicat și Kostas Karapapas, vicepreședintele lui Olympiacos, conform thesun.co.uk.

Evangelos Marinakis susține că incidentul a pornit după ce ar fi fost provocat de Grigoris Dimitriadis.

„Treceam pe acolo și l-am văzut făcând niște grimase. I-am spus: «Nu crezi că ai exagerat? Nu înțelegi unde duc toate acestea?».

Atunci Dimitriadis m-a scuipat. I-am dat o palmă și, după aceea, mi-a rupt haina” , a declarat Marinakis, conform zougla.gr.

De cealaltă parte, apropiații lui Dimitriadis și martori citați de publicația greacă Zougla susțin că Marinakis s-ar fi apropiat de el, i-ar fi șoptit o insultă la ureche și apoi l-ar fi lovit, moment în care Dimitriadis a reacționat și l-a tras de tricou.

92-85 a fost scorul cu care Olympiacos a câștigat finala Euroligii împotriva lui Real Madrid. Marinakis se afla la meci pentru a susține clubul grec

În aceeași zi, Nottingham Forest a încheiat sezonul din Premier League cu o remiză, 1-1, împotriva celor de la Bournemouth. Formația engleză a terminat campionatul pe locul 16, cu 44 de puncte.

Marinakis a preluat Nottingham Forest în 2017, după ce anterior intrase în conducerea lui Olympiacos.

