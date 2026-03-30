Olăroiu, dorit în China Șefii s-au convins după doar 3 etape că au nevoie de antrenorul român și pregătesc un contract uriaș

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, este dorit din nou în China.

Olăroiu ar putea reveni în China după 5 ani, fiind dorit de Shandong Taishan, locul 10 în campionatul intern.

Olăroiu, dorit în China

Presa chineză scrie despre problemele apărute la formația condusă de Han Peng, antrenor interimar. După un start perfect cu două victorii, 3-0 cu Liaoning Tieren și 2-1 cu Beijing Guoan, Shandong a clacat la prima deplasare, cedând categoric pe terenul lui Yunnan Yukun, scor 0-4.

Imediat au apărut zvonuri despre negocieri cu Cosmin Olăroiu pentru un un contract uriaș pentru fotbalul chinez.

Sursa citată susține că informațiile au fost confirmate și de Su Maozhen, managerul echipei.

Decizia finală a schimbării antrenorului ar urma să fie luată după runda următoare, sâmbătă, când Shandong Taishan dă peste Dalian Yingbo, formația mijlocașului român Nicolae Stanciu.

În China, Olăroiu a reușit să câștige titlul în 2020 cu Jiangsu Suning, echipă care s-a desființat însă înainte de startul următorului sezon.

Palmaresul lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai titrați antrenori români în fotbalul internațional, cu un palmares impresionant în Asia și Golf. De-a lungul carierei sale, a câștigat 23 de trofee importante, atât în România, cât și în străinătate.

România (FCSB)

Campion al României : 2005–2006

: 2005–2006 Supercupa României : 2006

: 2006 Cupa României: 2010–2011

Arabia Saudită (Al Hilal)

Campion al Arabiei Saudite : 2007–2008

: 2007–2008 Cupa Prințului: 2008, 2009

Qatar (Al Sadd)

Cupa Qatarului: 2009–2010

Emiratele Arabe Unite

Campion al Emiratelor Arabe Unite : 2011–2012 (Al-Ain), 2012–2013 (Al-Ain), 2013–2014 (Al-Ahli Dubai), 2015–2016 (Al-Ahli Dubai)

: 2011–2012 (Al-Ain), 2012–2013 (Al-Ain), 2013–2014 (Al-Ahli Dubai), 2015–2016 (Al-Ahli Dubai) Supercupa Emiratelor Arabe Unite : 2012 (Al-Ain), 2013 (Al-Ain), 2022 (Al Sharjah)

: 2012 (Al-Ain), 2013 (Al-Ain), 2022 (Al Sharjah) Cupa Președintelui : 2022 (Al Sharjah)

: 2022 (Al Sharjah) Cupa Ligii : 2023 (Al Sharjah)

: 2023 (Al Sharjah) ​Liga Campionilor Asiei 2: 2025 (Al Sharjah)

China (Jiangsu Suning)

Campion al Chinei: 2019–2020

