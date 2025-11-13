Senzația din Pacific De ce echipele mari sunt cu ochii pe un portar care a încasat 22 de goluri în 3 meciuri

Nicolas Kutran (17 ani) e marea surpriză a Campionatului Mondial U17 din Qatar.

Deși Noua Caledonie a fost zdrobită în faza grupelor, tânărul portar crescut de Bordeaux a atras atenția marilor cluburi cu evoluțiile sale.

Noua Caledonie nu spune mare lucru în fotbal, însă ar putea trimite un jucător la echipele mari din Europa.

Calificată la Campionatul Mondial U17, naționala arhipelagului din Pacific a încheiat pe ultimul loc, după 1-6 cu Portugalia, 0-0 cu Japonia (locul 1) și un uluitor 0-16 cu Maroc.

A luat 22 de goluri, dar echipele mari sunt cu ochii pe el

Deși au primit 22 de goluri în 3 meciuri, tocmai portarul e cel mai bun jucător! E vorba de Nicolas Kutran, un puști crescut de Bordeaux, care se află la a doua participare la turneul final. A fost între buturi și în 2023, când avea doar 15 ani.

8,37 e media notelor obținute de Kutran în cele 3 meciuri de la Mondialul U17

A primit 22 de goluri, însă a avut nu mai puțin de 31 de parade salvatoare! 23 dintre ele la șuturi din interiorul careului!

Dacă în fața Portugaliei a reușit să limiteze proporțiile unui dezastru inevitabil, echipa sa având doi jucători eliminați după jumătate de oră, în fața Japoniei a reușit să închidă poarta! Câștigătoarea grupei n-a reușit să-l învingă.

Kutran a avut nu mai puțin de 8 parade salvatoare, fiind de departe omul meciului.

Motivat de pierderea fratelui

Nicolas evoluează la națională alături de fratele său geamăn, Baptiste, care evoluează ca extremă. Cei doi îi calcă pe umeri lui Ruben Kutran, fratele mai mare, decedat în 2022 la numai 20 de ani.

Au plecat din Noua Caledonie în 2012 și s-au stabilit în Franța, la Bordeaux. Frații au crescut în cadrul academiei formației intrate în faliment anul trecut.

În 2018, Ruben a fost căpitanul naționalei la Mondialul U16 și se anunța a fi unul dintre marile talente ale naționalei din Oceania.

A fost însă nevoit să se retragă în 2022, după ce i s-au descoperit probleme la inimă. A început să antreneze echipa U13 de la CM Floirac, fosta sa formație.

La finalul anului, pe 30 decembrie, acesta avea să sufere un infarct în timp ce juca fotbal alături de prieteni și n-a mai putut fi salvat.

O tragedie imensă pe care Nicolas o folosește acum ca motivație. Vrea să ajungă cât mai departe pentru a onora memoria fratelui său.

„A fost foarte greu să trăim cu asta la început, dar treptat a trebuit să ne revenim. Am reușit să trecem peste cu ajutorul fotbalului și am început să iubim și mai mult fotbalul pentru a-l face fericit.

Ne motivează să devenim mai puternici, e mereu în gândurile noastre”, mărturisea Nicolas Kutran anul trecut, conform Oceania Football.

Îi poate călca pe urme lui Karembeu

Vara trecută, după falimentul lui Bordeaux, gemenii Kutran au fost nevoiți să își caute o nouă echipă și au ales să evolueze pentru cealaltă echipă din oraș, Stade Bordelais.

Noua Caledonie este un teritoriu francez, astfel că Nicolas Kutran ar putea reprezenta și naționala Franței. I-ar putea călca pe urme unui nume mare născut și el în Noua Caledonie, Christian Karembeu. Fostul mijlocaș a câștigat alături de Franța titlul mondial în 1998 și Campionatul European din 2000.

Sau poate pune Noua Caledonie pe harta fotbalului. Naționala mare este calificată în acest moment la barajul intercontinental pentru CM 2026 și e la doar două victorii distanță de calificarea în premieră la un turneu final.

