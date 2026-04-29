„Lucrurile sunt clare” Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG

Mihai Covaliu (48 de ani), președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), consideră că Ana Bărbosu (19 ani) va fi suspendată după ce gimnasta a ratat trei controale ale ofițerilor anti-doping.

Totuși, Agenția Națională Anti-Doping a postat un comunicat în care afirmă că „până în prezent, sportiva nu a fost suspendată”.

Un sportiv nu are voie să rateze mai mult de 3 vizite în 12 luni ale ofițerilor anti-doping.

În caz contrar, riscă o suspendare de 2 ani, care poate fi redusă până la maximum un an.

Mihai Covaliu, despre situația Anei Bărbosu: „Lucrurile sunt clare”

Mihai Covaliu consideră că Ana Bărbosu nu va scăpa, totuși, de suspendare.

Președintele COSR speră că gimnasta va putea concura la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

„Nu este vorba că gimnastica trece printr-un moment greu. Însă tot timpul gimnastica românească a ţinut capul de afiş, fie cu medalii, fie cu discuţii... dar aşa se întâmplă acolo unde se face performanţă.

Sunt multe orgolii, iar unde există multă muncă, există şi greşeli. Pentru că numai cine nu munceşte, nu greşeşte. Deci trebuie să ne asumăm şi lucrurile mai puţin bune.

Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, aşa cum a trecut peste cel de la Paris. Lucrurile sunt clare, ea are trei «missed test-uri» (n.r. - abateri de la regulamentele anti-doping) şi lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziţia ITA o cunoaşte toată lumea, doi ani de suspendare. În cazurile acestea ăsta este verdictul.

Va urma o negociere, o întâlnire cu Ana, cu avocaţii, după care vom şti oficial cât va fi suspendată. Sunt documente oficiale pe care le putem consulta şi putem cunoaşte situaţia exactă în momentul de faţă.

Nu ştiu dacă Ana va pierde bursa din Statele Unite, pentru că, din ce ştiu, are susţinerea Universităţii Stanford. Dar cu siguranţă e un moment dificil prin care Ana trece.

Eu îmi doresc să se ajungă la o diminuare a acestei sancţiuni şi să o avem în echipa pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles (n.r. din 2028).

Asta e foarte important în momentul de faţă. Nu este uşor. Trebuie să facem toţi paşii care sunt normali şi să fim lângă sportiv”, a declarat Mihai Covaliu, marţi, la Adunarea Generală a COSR de la Izvorani, citat de digisport.ro.

Am vorbit cu Ana în această dimineață (n.r. marți). În acest moment, nu există nicio suspendare. Informația e eronată. Nu e vorba de doi ani, de nici o lună, de nici o zi. Pur și simplu nu e corectă informația conform căreia Ana e suspendată. Mai mult nu am ce declara Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, pentru GOLAZO.ro

Mihai Covaliu: „ Mi-aş fi dorit ca Federaţia Română de Gimnastică să fie puţin mai implicată”

Mihai Covaliu a vorbit și despre avocatul care o va reprezenta pe Ana Bărbosu.

Universitatea Stanford l-a angajat, informație prezentată tot de GOLAZO.ro, în exclusivitate, pe Howard Jacobs, avocatul american care a apărat-o și pe Simona Halep, obținându-i acesteia reducerea pedepsei inițiale.

„Nu am vorbit cu Ana de două zile, dar o să vorbim. Ştiu că Ana este în legătură cu avocatul care o reprezintă, cu Federaţia, cu părinţii. Noi avem o limitare, o sprijinim şi suntem alături de ea. Noi ne dorim să se reducă această sancţiune.

Din ce am înţeles, va fi reprezentată de avocaţi puşi la dispoziţie de la Universitatea Stanford. Nu pot să confirm, dar am auzit că ar fi vorba despre avocaţii care au reprezentat-o pe Simona Halep. Aşteptăm să vedem un punct de vedere oficial”, a mai adăugat președintele COSR.

Mihai Covaliu consideră că Federația Română de Gimnastică ar fi trebuit să se implice mai mult în cazul Anei Bărbosu privind controalele anti-doping.

„Astea sunt regulamentele şi sunt valabile pentru fiecare sportiv. În momentul în care ai ajuns la nivel de medaliat olimpic ai şi nişte responsabilităţi.

Eu mi-aş fi dorit ca Federaţia Română de Gimnastică să fie puţin mai implicată şi mai conectată la acest caz. În momentul în care eşti informat că un sportiv este la două abateri de genul acesta atunci este prioritate zero şi trebuie să fii 24 de ore din 24 lângă sportiv.

Să ţii legătura cu el, să te asiguri că a completat în ADAMS (n.r. - Antidoping Administration Management System, sistemul securizat al Agenţiei Mondiale Antidoping) informaţiile legate de locul în care se pregăteşte şi concursurile la care participă, astea sunt regulile pentru toată lumea. Ele sunt cunoscute şi trebuie respectate”.

Ce va urma în cazul Anei Bărbosu

GOLAZO.ro a luat legătura și cu surse de la TAS, pentru a înțelege clar ce s-a întâmplat marți în cazul Anei Bărbosu.

Întrebată ce va urma în cazul acesta, sursa de la TAS a declarat: „ITA nu pronunță suspendări.

Cazul merge la judecată, în fața unui panel de arbitraj, apoi la TAS. Asta în cazul în care avocații Anei nu vor fi de acord cu suspendarea, în cazul ipotetic în care acesta va fi verdictul, cerută de ITA.

E vorba de un dopaj pe localizare, așa se numește, dar, în acest moment, nu e nici măcar vorba de o suspendare provizorie . Poți accepta decizia lor, celor de la ITA, sau merge la proces, ca Simona Halep. La TAS.

Acolo unde o va apăra cea mai mare firmă de avocatură din lume pe partea sportivă, din punctul meu de vedere (n.r. cea a lui Howard Jacobs)”.

Citește și

