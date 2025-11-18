„Îl aștept cu brațele deschise!” Ar fi transferul iernii în Liga 1! FCSB poate da lovitura: „Nu va juca la altă echipă, să vedem dacă mă înșel”

Al Gharafa ar fi decisă să scape de Florinel Coman (27 de ani), în perioada de transferuri din această iarnă.

Deși mai are contract până în vara lui 2027, atacantul român nu mai este dorit de formația din Golf.

Florinel Coman nu s-a ridicat la nivelul dorit de conducerea celor de la Al Gharafa, iar clubul din Qatar ar vrea să aducă un alt străin în locul său.

Florinel Coman, zile numărate la Al Gharafa

Cu numai 5 goluri marcate și 9 pase decisive în 27 de meciuri, Pedro Martins a decis să îl scoată din echipa de start pe român.

Clubul ar aștepta perioada de transferuri din ianuarie pentru a-l vinde pe Florinel Coman. Plecarea sa ar elibera un loc pentru un alt stranieri pe care Al Gharafa l-ar putea legitima , potrivit sport.ro.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, potrivit transfermarkt.com

Federația de Fotbal din Qatar a limitat numărul de jucători străini pe care o echipă din prima ligă îi poate avea în efectiv la 7.

Florinel Coman, așteptat la FCSB

Coman ar putea reveni la FCSB, acolo unde a vrut să se întoarcă și în această vară, când a fost întors din drum de Gigi Becali.

Acum, patronul campioanei spune că îl așteaptă dacă va rămâne liber de contract și își va încasa măcar o parte din banii pe care îi mai are de primit de la Al Gharafa până la finalul înțelegerii.

„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un ani și jumătate. Ceea înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.

Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună «Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți».

El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când să termină contractul… Eu îl aștept. I-am zis că «Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi»”, a spus gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport