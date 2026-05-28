FIFA, anchetată în SUA! Prețurile aberante de la CM 2026 au intrat în atenția autorităților
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 21:29
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 10:14
  • Procurorii generali ai statelor americane New York și New Jersey au anunțat, miercuri, că investighează practicile FIFA privind vânzarea biletelor la Campionatul Mondial din această vară.
  • Turneul final, primul cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.
Prețurile biletelor pentru Campionatul Mondial au ajuns să coste foarte mult. De exemplu, patru tichete pentru finala din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, au fost scoase la vânzare pentru o sumă imposibil de crezut: 2,3 milioane de dolari fiecare.

Letitia James și Jennifer Davenport, procurorii generali ai statului New York, respectiv New Jersey, au precizat că au solicitat detalii despre modul în care se vând biletele pentru cele 8 meciuri de la Mondial care se vor desfășura în New Jersey.

Cei doi oficiali au mai transmis că unii suporteri s-au plâns că nu au primit biletele cu locul pentru care au plătit. Aceștia au ales locuri din Categoria 1, cea mai apropiată de teren, dar au primit cele mai îndepărtate locuri, din Categoria 2.

„Locuitorii din New York așteaptă de ani de zile ca Cupa Mondială să ajungă atât de aproape de ei și merită o șansă corectă de a cumpăra bilete la prețuri accesibile.

Nimeni nu ar trebui manipulat să plătească sume exorbitante pentru bilete, iar fanii trebuie să poată avea încredere că tichetele pe care le cumpără sunt cele pe care le vor primi”, a declarat Letitia James, conform reuters.com.

Procurorii generali ai celor două state americane vor investiga și prețurile enorme ale biletelor pentru meciurile de la Mondial, despre care au spus că au crescut considerabil în comparație cu edițiile anterioare ale turneului.

„Să fii transparent în privința vânzării biletelor nu este complicat.

Însă FIFA a transformat cumpărarea unui bilet la Cupa Mondială într-un calvar marcat de confuzie, o falsă penurie și prețuri exorbitante, toate în detrimentul consumatorilor și al locuitorilor din New Jersey”, a precizat Jennifer Davenport.

Mikie Sherrill, guvernatoarea statului New Jersey, a salutat decizia luată de cei doi procurori generali cu privire la investigarea prețurilor de la Mondial:

„Statul New Jersey este încântat să găzduiască Cupa Mondială și să primească suporteri din întreaga lume. Însă nimeni nu ar trebui să profite de fanii din New Jersey sau de cei care vin în statul nostru.

Îi felicit pe procurorii generali Davenport și James pentru că apără drepturile consumatorilor și investighează dacă aceștia au fost induși în eroare”.

Cele 8 meciuri care se vor desfășura în New Jersey:

  • 13 iunie: Brazilia - Maroc (grupe)
  • 16 iunie: Franța - Senegal (grupe)
  • 22 iunie: Norvegia - Senegal (grupe)
  • 25 iunie: Ecuador - Germania (grupe)
  • 27 iunie: Panama - Anglia (grupe)
  • 30 iunie: meci din șaisprezecimi
  • 5 iulie: meci din optimi
  • 19 iulie: finala Campionatului Mondial

De exemplul, la primul meci al naționalei Statelor Unite, împotriva Paraguayului, care se va juca în Los Angeles, cele mai ieftine locuri costă pentru majoritatea fanilor 1.120 de dolari, potrivit The Guardian.

Cum explică Infantino prețurile dinamice și mari: „Aplicăm tarifele pieței”

Președintele FIFA, foarte apropiat de Donald Trump în ultimii ani, crede că sistemul ales de forul mondial pentru această competiție, cu prețuri dinamice la bilete care cresc în funcție de cerere și cu tichete revândute pe site-uri oficiale (din care FIFA își ia alți bani, 15% și de la vânzător, și de la cumpărător), este cel corect pentru CM 2026.

„Trebuie să ne uităm la piață și suntem pe o piață în care divertismentul este cel mai dezvoltat din lume. Așadar, aplicăm tarifele pieței”, a spus Infantino.

„În SUA este permisă revânzarea biletelor. Dacă oferi bilete la un preț prea mic, aceste bilete vor fi revândute la un preț mult mai mare”, a mai afirmat președintele FIFA.

În Statele Unite nu poți să asiști la un meci profesionist de top pentru mai puțin de 300 de dolari. Gianni Infantino, președintele FIFA

