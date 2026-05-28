Massimiliano Allegri (58 de ani) ar urma să fie noul antrenor al celor de la Napoli, după plecarea lui Antonio Conte (56 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dat afară de AC Milan, după ce rossonerii au ratat rușinos calificarea în Liga Campionilor, Allegri este așteptat să continue în Serie A și din sezonul viitor.

Massimiliano Allegri ar urma să semneze cu Napoli

Tehnicianul italian s-a înțeles cu Aurelio De Laurentiis (77 de ani), patronul celor de la Napoli, și ar urma să-l succeadă pe Antonio Conte, cel care a decis să părăsească echipa pe care a făcut-o campioană în 2025.

Allegri ar urma să semneze un contract pe doi ani, cu o opțiune pentru încă unul, scrie gazzetta.it.

„Până azi-dimineață, Max se afla în competiție cu Vincenzo Italiano, apoi De Laurentiis și-a exprimat în mod definitiv decizia și, în jurul orei 13:00, l-a informat pe antrenorul din Livorno.

Vicenzo Italiano și-a încheiat și el conturile cu Bologna și e liber de contract/ Foto: IMAGO

Allegri se afla la Pescara pentru premiul Galeone: Max s-a emoționat amintindu-și de fostul său antrenor. Între timp, probabil că s-a gândit la viitorul său. Cei care îl cunosc asigură că este foarte mulțumit de soluția găsită, remediul potrivit pentru a o lua de la capăt și a se ridica de jos după o perioadă dificilă.

În negocieri a fost fundamental rolul lui Manna (n.red. - Giovanni Manna, director sportiv la Napoli), un mare admirator al său de ani de zile. Acum mai lipsește doar semnătura: va trebui să așteptăm săptămâna viitoare, înainte de plecarea lui De Laurentiis în Statele Unite”, a notat sursa citată.

Aglianese, Spal, Grosetto, Lecco, Sassuolo și Cagliari sunt echipele pe care Allegri le-a mai antrenat de-a lungul carierei

6 trofee de campion a câștigat Allegri ca antrenor în Serie A: 5 cu Juventus (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) și unul cu AC Milan (2010 - 2011)

În acest sezon, Napoli a încheiat pe locul 2 în Serie A, cu 76 de puncte, la nouă în spatele campioanei Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport