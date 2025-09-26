„Mult mai complicat” Motivul pentru care Costel Gâlcă se teme de meciul cu Petrolul + 4 rapidiști sunt accidentați
Costel Gâlcă
Superliga

„Mult mai complicat” Motivul pentru care Costel Gâlcă se teme de meciul cu Petrolul + 4 rapidiști sunt accidentați

alt-text Iosif Popescu (video) , George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 14:06
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 14:08
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Petrolul Ploiești din cadrul etapei 11 din Liga 1.
  • Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid trece printr-o perioadă foarte bună în campionat. Giuleștenii se află pe locul 4, cu 19 puncte obținute în 10 etape, la egalitate cu FC Botoșani, Dinamo și FC Argeș.

La polul opus se află Petrolul Ploiești, care ocupă locul 14, cu doar 6 puncte acumulate în 10 meciuri.

Costel Gâlcă, înainte de meciul Rapidului cu Petrolul: „O să fie complicat”

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit despre derby-ul cu Petrolul în cadrul conferinței de azi. Tehnicianul giuleștenilor recunoaște că are emoții înainte de derby.

„Va fi un meci important, mai ales că ultima partidă nu a fost reușită (n.r. - Rapid a pierdut cu Hermannstadt, scor 1-2). Este un derby pentru noi, au schimbat antrenorul și din punctul acesta de vedere e mult mai complicat.

Echipă poate să piardă, dar trebuie să joace ceea ce a pregătit în timpul săptămânii, să aibă personalitate și curaj.

Am spus tot timpul că depinde de noi, depinde de prestația noastră în teren, depinde de jocul nostru și bineînțeles trebuie să câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă.

Întrebat dacă Rapid pleacă cu prima șansă în meciul cu Petrolul, Gâlcă a replicat:

V-am spus că în ziua de astăzi s-a echilibrat foarte mult situația, indiferent că echipele au două, trei puncte sau sunt în coada clasamentului. Pentru noi e important să ne impunem jocul și să câștigăm pentru că așa putem crește”.

„Meciul e mai complicat după venirea lui Neagoe”

Costel Gâlcă consideră că venirea lui Eugen Neagoe la cârma echipei din Ploiești va fi un plus pentru Petrolul în meciul cu Rapid.

Petrolul a adus un antrenor care cunoaște foarte bine prima divizie și atunci din punctul acestor de vedere v-am spus că o să fie mai complicat, dar ne dorim să câștigăm”, a mai spus tehnicianul giuleștenilor.

Acesta a mai vorbit și despre problemele de lot de la Rapid:

„Avem patru accidentați. Pe Onea, care revine săptămâna următoare. După aceea Borza, despre care nu știu nimic. Ciobotariu și Drilon (n.r. - Hazrollaj) la fel. Depinde de cum se refac”.

Cel mai important este să câștigăm împotriva Petrolului și să rămânem concentrați pentru următorul joc. Antoine Baroan, jucător Rapid

liga 1 rapid costel galca petrolul antoine baroan
