„Asta trebuie să facem” Costel Gâlcă, cerință pentru jucători înainte de meciul cu Farul  » Cristi Manea e încrezător: „Putem termina sus”
Costel Gâlcă și Cristi Manea. Foto: SPORT Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
„Asta trebuie să facem” Costel Gâlcă, cerință pentru jucători înainte de meciul cu Farul » Cristi Manea e încrezător: „Putem termina sus”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 16:42
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 22:11
  • RAPID - FARUL. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, și Cristi Manea (28 de ani) au prefațat partida cu echipa antrenată de Ianis Zicu (41 de ani).
  • Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de începerea etapei 12 din Liga 1, Rapid ocupă locul 3, cu 22 de puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe poziția 8, cu 15 puncte.

RAPID - FARUL. Costel Gâlcă: „Ar trebui să înscriem mai mult”

Antrenorul Rapidului a venit cu laude la adresa Farului, echipă despre care a afirmat că este agresivă.

Din punctul meu de vedere trebuie să facem un meci perfect, atât ofensiv, cât și defensiv pentru că Farul este o echipă agresivă care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim inspirați în fața porții.

E important pentru echipă să se apere bine, să nu primească goluri, dar e important să și marchezi foarte mult ca să te menții în prima parte a clasamentului.

Ar trebui să fim mult mai agresivi și să înscriem mult mai mult pentru că Farul face presing și e o echipă mai verticală.

O să vină o perioadă mai grea pentru noi pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție. După aceea vine și Cupa României, care e o competiție importantă pentru noi și ne dorim să o câștigăm.

Să vedem cum putem ieși din aceste meciuri. Dar nu o să fie ușor”, a declarat Costel Gâlcă în cadrul conferinței premergătoare meciului.

16
goluri a marcat Rapid în primele 11 etape din Liga 1

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre surprizele sezonului actual, Unirea Slobozia și FC Botoșani.

Eu cred că a crescut nivelul campionatului și am spus tot timpul că o să fie o echipă-surpriză. Sunt două în acest moment și nu întâmplător sunt acolo pentru că atât Botoșaniul, cât și Slobozia joacă foarte bine și se apără foarte bine Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Cristi Manea, înainte de Rapid - Farul: „Suntem mai puternici acasă”

Fundașul giuleștenilor consideră că echipa sa are un avantaj față de Farul pentru că joacă acasă, în fața propriilor fani.

Jucăm și acasă, unde cred eu că suntem mai puternici și să ne luăm revanșa în fața suporterilor, pentru că meciul trecut de acasă l-am pierdut (n.r. - 1-2 cu FC Hermannstadt) și i-am simțit puțin dezamăgiți. Dar sper ca mâine să luăm toate cele trei puncte și să-i facem fericiți din nou.

Morarul este bun, pentru că am reușit să câștigăm la Ploiești (n.r. - 1-0 cu Petrolul). A fost un meci foarte dificil cu o echipă care joacă destul de bine acasă.

Suntem bucuroși că am reușit să luăm trei puncte și sper să o ținem tot așa”, a precizat Cristi Manea la conferința de presă.

Întrebat dacă Rapid este o echipă care se poate bate la primele 3 locuri și care poate juca în cupele europene, Manea a răspuns:

„Normal, asta am arătat până acum. Sezonul trecut eu cred că puteam fi mai sus, dar am pierdut foarte multe puncte pe final de meci, adică când conduceam eram egalați în ultimele minute. Dar jocul din acest sezon ne dă încredere mult mai mare că putem termina mai sus”.

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
liga 1 FARUL rapid costel galca cristi manea
09:00
