România ar urma să dispute un baraj de foc pentru calificarea la CM 2027 dacă va învinge Turcia.

Ultima rundă preliminară se va disputa în luna mai a acestui an.

IHF a organizat, la Herning, tragerea la sorți pentru cea de a treia rundă de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin.

România, adversar de foc în barajul pentru CM 2027

În cazul în care România va învinge, în martie, Turcia în cel de al doilea tur preliminar, „tricolorii” vor avea o misiune dificilă.

România ar întâlni Norvegia, una dintre forțele handbalului mondial.

O dilemă a Federației Române de Handbal este dacă George Buricea va sta pe banca naționalei și împotriva scandinavilor.

„Contractul meu expiră pe 28 aprilie, exact cât are şi domnul preşedinte mandatul. Nu depinde de mine dacă mai rămân”, a spus antrenorul, săptămâna trecută, potrivit as.ro.

28 de echipe se luptă pentru calificarea la CM 2027

Singurele echipe calificate deja la turneul final de anul viitor sunt Germania, țara gazdă, și Danemarca, deținătoarea trofeului.

Alte 28 de echipe se află în cursa pentrun calificarea la Campionatul Mondial:

Ucraina / Slovacia vs Macedonia de Nord

Bosnia / Kosovo vs Insulele Feroe

Cehia - Franța

Elveția - Italia

Finlanda / Muntenegru vs Slovenia

Serbia / Lituania - Ungaria

Spania vs Georgia / Israel

Grecia / Belgia vs Olanda

Norvegia vs Turcia / România

Austria vs Polonia / Letonia

Meciurile se vor disputa în două manșe, ce vor avea loc în perioada 3-4 și 16-17 mai 2026.

Câștigătoarele turului 3 se vor califica la turneul final ce va avea loc în luna ianuarie 2027.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport