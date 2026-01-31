Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta” +5 foto
Islam Slimani
Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 21:37
  • Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Islam Slimani (37 de ani) la formația din Gruia.
  • În urmă cu o zi, Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, a transmis că atacantul algerian este nemulțumit din cauză că joacă puțin.

Islam Slimani, cunoscutul atacant care a trecut pe la Leicester City, Olympique Lyon sau Sporting, a ajuns la CFR Cluj în luna septembrie a anului trecut.

„Suntem înțeleși"  Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri
„Suntem înțeleși" Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri
„Suntem înțeleși"  Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri

Ioan Varga, despre Slimani: „ I-am propus prelungirea contractului”

Islam Slimani a intrat în ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj, iar Ioan Varga a transmis că își dorește ca acesta să rămână în Gruia.

„Nu se pune problema să plece. Chiar i-am propus prelungirea contractului pentru încă un an și zilele acestea ar trebui să-l semneze.

El oricum avea contract cu noi până în vară, dar îl vrem în continuare alături de noi. Sunt mulțumit de el. Este un profesionist adevărat”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Islam Slimani, conform Transfermarkt

Daniel Pancu, antrenorul clubului CFR, a vorbit în urmă cu o zi despre relația pe care o are cu Islam Slimani.

„Slimani n-are nevoie de nicio prezentare. Este legendă în țara lui, a fost jucător important în campionate gen Franța sau Anglia.

Este ușor nemulțumit că nu joacă mai mult, dar a plecat la națională și s-a întors abia pe 3 ianuarie. Din partea mea are tot respectul”, a spus tehnicianul.

  • De la sosirea la CFR, atacantul algerian a evoluat în 11 partide și a marcat un singur gol, cu Csikszereda, 2-2. Atacantul a oferit și două pase decisive. Una dintre ele a fost chiar la debut, în meciul cu UTA Arad, 1-1.

La nivel profesionist, Islam Slimani a evoluat pentru Cheraga, Belouizdad, Leicester City, Newcastle, Fenerbahce, AS Monaco, Lyon, Sporting, Brest, Anderlecht, Coritiba, Mechelen, Westerlo și CFR Cluj.

La nivel de club, atacantul a câștigat două trofee: Cupa și Supercupa Portugaliei, alături de Sporting, în 2015, respectiv 2016.

102 selecții
și 47 de goluri a reușit Islam Slimani pentru naționala Algeriei

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o vineri pe Metaloglobus cu scorul de 4-2 și se află, în acest moment, pe locul 9 în Liga 1, cu 35 de puncte acumulate după 24 de etape.

Pentru echipa lui Daniel Pancu urmează duelul cu UTA Arad de miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, din etapa 25. Meciul va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO: Gafa făcută de Mihai Popa în meciul CFR - Metaloglobus

Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport
Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport

Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport Mihai Popa, gafă în meciul CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: captură Prima Sport
CFR Cluj liga 1 ioan varga islam slimani
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

