Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta”

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Islam Slimani (37 de ani) la formația din Gruia.

În urmă cu o zi, Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, a transmis că atacantul algerian este nemulțumit din cauză că joacă puțin.

Islam Slimani, cunoscutul atacant care a trecut pe la Leicester City, Olympique Lyon sau Sporting, a ajuns la CFR Cluj în luna septembrie a anului trecut.

Ioan Varga, despre Slimani: „ I-am propus prelungirea contractului”

Islam Slimani a intrat în ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj, iar Ioan Varga a transmis că își dorește ca acesta să rămână în Gruia.

„Nu se pune problema să plece. Chiar i-am propus prelungirea contractului pentru încă un an și zilele acestea ar trebui să-l semneze.

El oricum avea contract cu noi până în vară, dar îl vrem în continuare alături de noi. Sunt mulțumit de el. Este un profesionist adevărat”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.

400.000 de euro este cota de piață a lui Islam Slimani, conform Transfermarkt

Daniel Pancu, antrenorul clubului CFR, a vorbit în urmă cu o zi despre relația pe care o are cu Islam Slimani.

„Slimani n-are nevoie de nicio prezentare. Este legendă în țara lui, a fost jucător important în campionate gen Franța sau Anglia.

Este ușor nemulțumit că nu joacă mai mult, dar a plecat la națională și s-a întors abia pe 3 ianuarie. Din partea mea are tot respectul”, a spus tehnicianul.

De la sosirea la CFR, atacantul algerian a evoluat în 11 partide și a marcat un singur gol, cu Csikszereda, 2-2. Atacantul a oferit și două pase decisive. Una dintre ele a fost chiar la debut, în meciul cu UTA Arad, 1-1.

La nivel profesionist, Islam Slimani a evoluat pentru Cheraga, Belouizdad, Leicester City, Newcastle, Fenerbahce, AS Monaco, Lyon, Sporting, Brest, Anderlecht, Coritiba, Mechelen, Westerlo și CFR Cluj.

La nivel de club, atacantul a câștigat două trofee: Cupa și Supercupa Portugaliei, alături de Sporting, în 2015, respectiv 2016.

102 selecții și 47 de goluri a reușit Islam Slimani pentru naționala Algeriei

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o vineri pe Metaloglobus cu scorul de 4-2 și se află, în acest moment, pe locul 9 în Liga 1, cu 35 de puncte acumulate după 24 de etape.

Pentru echipa lui Daniel Pancu urmează duelul cu UTA Arad de miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, din etapa 25. Meciul va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

